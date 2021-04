Une chatte errante venant de mettre bas a tout fait pour trouver de l'aide et élever ses chatons loin de la rue

3 jours après avoir donné naissance à une portée de chatons, une chatte et sa progéniture ont été confiées à une famille d’accueil. Heureuse de profiter d’un endroit sûr et confortable pour élever ses petits, elle n’a pas tardé à faire découvrir sa douce personnalité à sa bienfaitrice.

Kayla accueille régulièrement des chats chez elle pour le compte de l’association Salem Friends of Felines, basée à Keizer dans l’Etat de l’Oregon (Nord-ouest).

La semaine dernière, on lui a confié une chatte errante qui avait accouché 3 jours auparavant. Elle a rapidement aménagé une pièce pour que la nouvelle venue et ses petits profitent d’un maximum de calme, de sécurité et de confort.

La chatte a été appelée Priscilla, en référence à la femme d’Elvis Presley. Ce nom a été choisi parce qu’elle a une petite déformation de la lèvre supérieure donnant l’impression qu’elle a un sourire en coin, un peu à la manière du King.

Priscilla a aussi parfois tendance à sortir le bout de la langue, ce qui lui confère un air encore plus singulier.

Elle sait que ses chatons sont entre de bonnes mains

La chatte s’occupe parfaitement de ses 4 chatons. « Elle est une si bonne maman qu'elle ne veut pas quitter ses bébés », raconte Kayla à Love Meow. « Elle a été découverte errante. Je ne sais pas si ses petits sont nés à l'extérieur, mais je sais que ce n'est pas sa première portée », ajoute-t-elle.

Priscilla, qui souffrait de quelques problèmes gastriques à son arrivée, se porte beaucoup mieux après avoir été soignée. Elle fait désormais totalement confiance à Kayla, au point de l’accueillir joyeusement lorsqu’elle vient la voir et d’accepter de quitter momentanément ses chatons pour être brossée et caressée.

La chatte ronronne à longueur de journée pendant qu’elle allaite et prend soin de ses petits. Ces derniers pourront être proposés à l’adoption lorsqu’ils seront devenus assez grands et autonomes, et leur mère sera stérilisée pour lui éviter d’autres grossesses et mises bas épuisantes.

