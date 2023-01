Une chatte errante mène des humains vers ses chatons, et leur offre ainsi un meilleur départ dans la vie

Calie, une jolie féline à la robe écaille de tortue, errait dans les rues du Canada à la recherche de nourriture l’été dernier. Maintenant, elle et ses bébés vivent au sein de foyers chaleureux, mais sans la débrouillardise de la maman, cette famille n’en serait peut-être pas là aujourd’hui.

Le dicton « frapper à la bonne porte » prend tout son sens lorsqu’on découvre l’histoire de Calie, relatée par Love Meow. Cette chatte errait dans les rues caniculaires du Canada l’été dernier, à la recherche de nourriture, et avait pris pour habitude de se rendre chez un couple de bons samaritains qui lui permettaient de se ravitailler.

La boule de poils savait qu’elle était entre de bonnes mains

Calie a compris au fil du temps qu’elle pouvait se fier à ces humains, et se laissait peu à peu caresser par ses bienfaiteurs. Une confiance s’est installée entre eux, et la maman chat a décidé qu’il était temps de les présenter à ses chatons, nichés non loin de là.

Chatons Orphelins Montréal / Facebook

Un soir, Calie n’a pas quitté les lieux comme d’habitude. Elle jetait régulièrement des regards à ses amis humains, et leur faisait comprendre qu’ils devaient la suivre. C’est donc ce qu’ils ont fait, au beau milieu de la nuit, jusqu’à ce qu’ils atterrissent nez à truffe avec 6 petites boules de poils cachées dans les buissons.

Touchés par cette confiance que Calie leur accordait, les bons samaritains ont décidé de repartir en compagnie de toute la famille de félins. Depuis ce jour-là, c’est une toute nouvelle vie qui a commencé pour la maman et ses bébés !

En route vers de belles aventures

Calie, très maigre et victime de diarrhées lorsqu’elle a été retrouvée, a été soignée puis stérilisée. Ses chatons sont désormais sevrés, et 2 d’entre eux ont déjà été adoptés ! Les 4 autres sont aujourd’hui bien entourés, et attendent que leur tour arrive, auprès des familles d’accueil chaleureuses de Chatons Orphelins Montréal.

A lire aussi : On en sait plus sur les pérégrinations de Hobbes, chat retrouvé grâce à sa puce au bout de 3 mois et demi d'errance

Les bénévoles espèrent que Calie trouvera, elle aussi, son foyer éternel le plus vite possible. Cette chatte « gentille, douce et sociable » qui adore « avoir des câlins » fera sans aucun doute le bonheur de ses futurs propriétaires !