Une chatte enceinte demande au chien surdimensionné de sa famille d’accueil de rester à ses côtés au moment d’accoucher (vidéo)

Avec leur impressionnante carrure, les Bouledogues Américains sont souvent victimes de stéréotypes négatifs. Certains de ces chiens ont pourtant une nature douce et tolérante. C’est le cas de Gunner, un chien surdimensionné qui adore les chats placés en famille d’accueil chez sa maîtresse. Dernièrement, il a même aidé à mettre au monde des chatons et à prendre soin d’eux jusqu’à leur adoption !

Gunner est ce qu’on appelle un gentil « géant ». Sa famille le surnomme même avec affection « l’hippopotame de maison » (« House Hippo » en anglais). Il faut dire que cet American Bully enregistré est assez imposant ! Cela ne l’empêche pas d’être une énorme boule de tendresse, en particulier avec les chats que sa maîtresse, O. Pavez, héberge en tant que famille d’accueil au Royaume-Uni.

Une sage-femme hors du commun

Comme le rapporte Cole & Marmalade, Gunner est un chien incroyablement doux qui adore les minous. Il a beau avoir une taille démesurée, il semble se prendre pour une maman chat et les félins le considèrent comme l’un des leurs à en croire une récente scène.

@gunner_stunner / TikTok

La maîtresse de Gunner venait d’accueillir une chatte tabby enceinte prête à accoucher. Elle a donc fait gentiment sortir Gunner de la pièce afin de laisser à la minette un peu d’intimité.

C’est alors que celle-ci a étonnament commencé à protester, pleurant et cherchant le toutou du regard. Lorsque le chien est revenu dans la pièce, la chatte a pu enfin se détendre et se réinstaller pour donner naissance à ses petits. Durant l'accouchement, Gunner est toujours resté près d’elle à la surveiller et à la soutenir.

Une nounou formidable

Dès le début, Gunner a été la plus douce des nounous pour les chatons. Il s'allongeait gentiment à côté d'eux pendant que leur maman les allaitait et il faisait toujours preuve d’une patience d’ange lorsque les petits jouaient autour de lui. Lorsque les chatons ont été sevrés, le chien a même accepté de partager sa nourriture avec eux !

La maman chat, de son côté, lui faisait entièrement confiance. Elle savait que le doux Gunner l’aiderait à élever ses adorables chatons.

@gunner_stunner / TikTok

Le toutou est d’ailleurs resté leur gardien constant jusqu’à ce que chacun d’eux trouve une famille pour toujours. Une jolie manifestation de tendresse entre 2 espèces qu’on a tendance à trop souvent opposer !