Une chatte apprend doucement à surmonter ses craintes après son sauvetage

Callista a vécu difficilement son arrivée au refuge. Tous ces bruits, ces félins, ces odeurs n’étaient pas familiers et la terrorisaient. Mais la boule de poils a fait preuve d’une immense capacité d’adaptation.

Les membres du Best Friends Felines ont récupéré Callista, une femelle calico capturée par la fourrière et destinée à l'euthanasie. D’abord tétanisée à son arrivée au refuge, elle s’est mise à apprécier les câlins des humains, puis leur a progressivement accordé sa confiance.

La chatte a mis du temps avant de faire sa place au sein de l’organisme. Les bénévoles l’ont décrite comme « effrayée », car tout ce qui l’entourait l’angoissait. Elle sifflait constamment et donnait des coups de pattes à quiconque tentait de s’approcher d’elle. D’ailleurs, ses congénères n’étaient pas les bienvenus à ses côtés. Elle préférait rester seule.

Best Friends Felines / Facebook

Une santé fragile

Callista se sentait mal psychologiquement et physiquement. Ses dents la faisaient souffrir et elle était très maigre. Pendant des jours, les bienfaiteurs ont tenté de lui faire reprendre du poids. Avec un traitement vétérinaire et une nourriture adaptée, elle s’est lentement rétablie.

Parallèlement, une famille d’accueil s’est portée volontaire pour lui offrir un toit. Callista avait toujours du mal à se faire à la vie d’intérieur, mais faisait de gros progrès. Elle arrivait parfois à se détendre, montrant des brides de sa belle personnalité à ses propriétaires relais : « C'est une brave fille aimante et douce une fois qu'elle commence à sortir de sa coquille » témoignait un porte-parole de l’association, relayé par Love Meow.

Best Friends Felines / Facebook

Callista a surpris tout le monde

Le personnel du refuge a partagé l’histoire de la féline et de nombreuses personnes se sont manifestées pour l’adopter. Parmi elles, Anneke avait le profil parfait. Elle est officiellement devenue la propriétaire pour la vie de Callista. Cette dernière s’est étonnamment bien adaptée à sa nouvelle maison, comme si elle avait compris qu’elle était chez elle à présent.

Elle a même accepté l’autre chat du foyer, alors qu’elle avait toujours montré de l’animosité envers ses congénères. La boule de poils avait juste besoin d’être au bon endroit pour s’ouvrir.