Une chatte affolée met bas dans un plafond, des bénévoles font tout pour l’aider

Le personnel de la Kentucky Humane Society, un refuge pour les animaux basé aux États-Unis, a récemment fait face à une situation complexe. L’une des chattes placée en famille d’accueil, sur le point de mettre bas, s’est montrée très nerveuse et mal en point. Paniquée, elle s’est retrouvée dans le plafond avec ses nouveau-nés, au grand dam des volontaires.

Lorsque Mayhem est arrivée au refuge, le ventre bien rond, les bénévoles ont décidé de lui trouver une famille d’accueil pour qu’elle puisse mettre bas en toute sécurité et en toute sérénité. C’est Emily Bewley, vétérinaire de la Kentucky Humane Society, qui a pris le félin sous son aile, révèle The Dodo. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu.

Arrivée à la maison, la future mère s’est malheureusement sentie très mal à l’aise. La soigneuse a tenté de passer du temps avec elle pour la rassurer, en vain. Une nuit, l’animal dans l'impossibilité de rester en place, s’est même enfoui de son chenil. Emily Bewley n’a pas réussi à attraper la fugueuse stressée et effrayée, qui a grimpé jusqu’au plafond.

Une opération de sauvetage a été effectuée pour aider les nouveau-nés

Après s’être cachée un certain temps, Mayhem a daigné pointer le bout de son museau. La vétérinaire n’a pas tardé à entendre des miaulements au-dessus de sa tête : la chatte avait donné naissance à une portée de chatons dans le plafond.

Emily Bewley, inquiète, a aussitôt appelé des renforts. Un couple d’amis est rapidement intervenu. Rebecca, technicienne, et son époux Kurtis, contremaître, ont perforé la paroi en direction des sons.

3 minuscules boules de poils ont été récupérées. Alors que le groupe d’intervention pensait que toute la fratrie était enfin en sécurité, un autre cri s’est échappé du mur.

Mayhem est l’heureuse maman de 6 chatons

Emily et ses compagnons ont découvert qu’un quatrième bébé avait chuté derrière la cheminée. Heureusement, il a pu être sauvé.

Après cette mésaventure, les chatons et leur mère ont été réunis et se portent bien. Après avoir mis bas dans des circonstances difficiles, Mayhem s’est détendue et s’est adoucie. En plus de s’occuper de ses 4 petits, elle a adopté 2 autres chatons orphelins venus du refuge. « C’est une maman formidable », s’est enthousiasmée Emily Bewley, soulagée de l’heureuse tournure des événements.