Découvert dans un grenier, ce chaton trouve du réconfort auprès d’une peluche qu’il considère comme son frère

Après avoir été abandonné dans un grenier, ce chaton ne veut plus jamais connaître la solitude. Il emporte son doudou partout avec lui !

Loom a connu un début de vie difficile. Une femme l’a découvert dans le grenier de son entreprise, alors qu’il avait seulement quelques semaines de vie. Pourtant, il était absolument seul. La mère et les compagnons de portée n’ont pas été retrouvés. Abandonné à son triste sort, Loom a eu la chance d’être découvert à temps, comme le relate Love Meow.

Le chaton avait besoin de soins intensifs

La femme qui a découvert le félin a tout d’abord pensé pouvoir s’en occuper elle-même. Malheureusement, il était très faible et avait besoin de soins intensifs. Le refuge Chatons Orphelins Montréal a donc accepté de prendre le relai et de le confier à une famille d’accueil expérimentée.

Céline Crom, la responsable du refuge, a déclaré qu’il « n'avait que la peau sur les os. Il avait des problèmes d'estomac et ne pesait que 360 grammes pour un chaton de 5 semaines (très insuffisant pour son âge) ».

© Chatons Orphelins Montréal

Loom a été examiné et soigné par un vétérinaire. Il a ensuite intégré une famille d’accueil, au sein de laquelle il a reçu des soins 24 heures sur 24, et une alimentation au biberon pour l’aider à reprendre du poids.

Petit à petit, il a recouvré la santé et sa personnalité a commencé à émerger.

Un compagnon particulier

Loom était le seul chaton de son logement. Pour éviter qu’il se sente seul, sa maman d’adoption lui a donné une petite peluche. Mais elle était loin d’imaginer à quel point le félin s’y attacherait. Il a très vite considéré le doudou comme un compagnon de portée.

© Chatons Orphelins Montréal

Il aimait se blottir contre lui pour dormir paisiblement, mais aussi lui sauter dessus et l’attaquer pour jouer. Il lui faisait même sa toilette de temps en temps. Et lorsqu’il se déplaçait dans la maison, hors de question que le doudou ne vienne pas avec lui !

© Chatons Orphelins Montréal

Aujourd’hui, Loom n’a plus rien à voir avec le chaton très faible découvert dans un grenier. Il déborde d’énergie et est même un vrai petit aventurier. « Il est toujours à la recherche de nouvelles cascades, et prend beaucoup de plaisir à grimper au sommet d'un arbre à chat », a raconté Céline.

Il est également sociable et affectueux. Et lorsque sa longue journée se termine, il s’allonge contre sa peluche et fait de beaux rêves.