Une bienfaitrice fait tout pour que 2 chatons orphelins, qui ont noué un lien solide chez elle, soient adoptés ensemble

Wellie et Wally ont été pris en charge par une association après avoir été trouvés seuls. Placés dans une famille d’accueil, ils sont doucement sortis de leur coquille et ont dévoilé leur belle personnalité. Leur bienfaitrice a également découvert le lien indestructible qui forgeait leur relation.

Wellie, un tabby et Wally, son frère au pelage noir, ont rejoint l’association Best Friends Animal Society, basée à Los Angeles, en tant que chatons orphelins. Ils se sont ensuite installés chez Frankie, famille d’accueil, qui a pris beaucoup de plaisir à les côtoyer au quotidien. En effet, elle a été témoin d’une amitié unique, qui n’a cessé de se renforcer au fil des jours.

Les chatons n’avaient personne sur qui compter avant d’être secourus, à part eux-mêmes. Ils sont restés soudés jusqu’à ce qu’une aide extérieure vienne les soulager. Leur sauvetage a marqué le début d’une vie plus paisible.

@frankies_fosters / Instagram

Un lien incontestable

Au refuge, les jeunes félins étaient un peu introvertis, en particulier Wellie, qui manquait de confiance en lui, comme l’a rapporté Love Meow. Mais une fois installés dans leur maison d’accueil, ils se sont montrés beaucoup plus à l’aise et téméraires : « Wellie est passé d'un garçon anxieux à un garçon très câlin une fois qu'il a su qu'il était dans un endroit sûr », témoignait Frankie.

Cette dernière a pris grand soin de ses protégés, s’assurant qu’ils ne manquent de rien au quotidien. À force de les côtoyer, elle a remarqué à quel point ils étaient proches et cela l’a beaucoup touchée. Elle les a notamment vus se rapprocher davantage quand Wally est rentré à la maison après avoir subi une opération chirurgicale pour se faire retirer un œil infecté : « On pouvait voir qu'il savait que son frère avait besoin de guérir, et Wellie était le meilleur infirmier pour lui », affirmait la bienfaitrice.

Ils étaient inséparables

Cette épreuve a renforcé l’amitié entre les félins, qui ne faisaient déjà rien l’un sans l’autre avant cela. Cependant, l’heure de quitter le nid approchait et dans la plupart des cas, les duos sont séparés, car les adoptants ne prennent généralement pas 2 animaux à la fois. Toutefois, pour Frankie, il était inconcevable d’éloigner les amis.

Elle a donc recherché une famille qui accepterait de les choisir ensemble et son souhait a été réalisé : « Wally et Wellie ont été adoptés ensemble. Désormais, ils n'auront plus jamais à connaître la vie l'un sans l'autre », partageait Frankie avec joie sur les réseaux sociaux.