Une association intervient et sauve 20 chats Sphynx utilisés pour la reproduction. Mal nourris et malades, ils cherchaient à fuir !

Habituée à prendre en charge une dizaine de chats par an, une association canadienne a dû en recueillir 20 d’un seul coup la semaine dernière. Tous sont des Sphynx et étaient utilisés pour la reproduction.

L’organisation Alberta Sphynx and Lykoi Rescue Society, basée à Calgary et Lethbridge dans la province de l’Alberta (Ouest du Canada), vient en aide aux chats en détresse appartenant aux races dites exotiques. Des félins qui finissent parfois par être négligés ou abandonnés par des propriétaires poussés par la curiosité au départ, puis qui s’en désintéressent progressivement.

Il y a quelques jours, cette association a porté secours à 20 chats Sphynx qui vivaient chez un éleveur à Edmonton. Maigres et souffrant de divers problèmes de santé, ils lui ont tous été retirés. « D’habitude, nous recueillons une dizaine de chats par an. En avoir 20 en un jour, c’est beaucoup », confie Jennifer Begley, fondatrice de l’Alberta Sphynx and Lykoi Rescue Society, à CTV News.

Les animaux recueillis dans cet élevage étaient probablement aimés par leurs maîtres, mais ils ne recevaient pas le soin nécessaire, d’après elle. Pour Ethel Pedlar, également membre de l’association, les chats avaient certainement essayé de s’échapper de leurs cages en en rongeant les barreaux, car leurs dents sont en très mauvais état. Ils souffrent également de troubles urinaires et présentent des écoulements oculaires et nasals.

Pour soigner tous ces quadrupèdes, l’Alberta Sphynx and Lykoi Rescue Society a reçu l’aide de la clinique vétérinaire Family Pet Hospital. Celle-ci a même aménagé son sous-sol pour le consacrer entièrement à leur prise en charge.

Par ailleurs, des propriétaires de Sphynx de tout le pays, touchés par le sort de ces chats, ont envoyé des dons en nature (nourriture, paniers, litières…) et en argent. Ce qui permettra de couvrir, en partie au moins, les frais vétérinaires. Une facture qui devrait s’élever à 8 000, voire 10 000 dollars canadiens (6 500 euros environ).

Une fois rétablis, les chats pourront être proposés à l’adoption.