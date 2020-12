Une association internationale de protection des animaux obtient la fermeture totale d'un restaurant qui servait de la viande de chat et son abattoir

Photo d'illustration

Découvert en 2019 par Quatre Pattes, un restaurant vietnamien où des chats étaient abattus et servis aux clients vient de fermer ses portes grâce à cette association internationale. Une vingtaine d’animaux ont ainsi pu être sauvés. L’établissement sera reconverti en commerce de motos, toujours avec l’aide de l’organisation.

A Thai Binh, le commerce de la viande de chats avait repris de plus belle en janvier 2020, date à laquelle la loi qui l’interdisait a été abolie. C’est pourtant dans cette ville du Nord du Vietnam que l’association internationale Quatre Pattes a récemment accompli un véritable tour de force en faisant fermer un restaurant local et son abattoir, comme le rapporte PressePortal.

Jusqu’à ce 15 décembre, on y abattait 240 animaux mensuellement, des chats pour la plupart. Leur viande était ensuite servie aux clients, nombreux depuis l’abrogation de ladite loi. En y intervenant mardi, Quatre Pattes a pu sauver 25 animaux, dont des chiens, qui étaient voués à disparaître eux aussi.

Ces derniers ont été transférés au sanctuaire pour ours de l’organisation situé à Ninh Binh, où ils ont été soignés par une équipe de vétérinaires.

Le restaurant en question avait été repéré par Quatre Pattes en 2019 et les démarches pour en obtenir la fermeture avaient commencé dès lors. Le couple de propriétaires ne s’adonnera donc plus à cette activité et leurs locaux seront consacrés à une autre : la moto. Une reconversion dans laquelle il sera aidé par Quatre Pattes et la fondation Change for Animals. Ils se sont également engagés à apporter leur aide aux 2 associations dans la localisation et la fermeture des autres adresses abattant des animaux dans la ville et ses environs.

Pour faire face à une demande qui ne semble pas du tout baisser, les « fournisseurs » de chats et de chiens n’hésitent pas à capturer des animaux errants, à voler ceux domestiques, ni même à en importer depuis les pays voisins, notamment le Laos et la Chine. Un commerce qui coûte la vie à un million de chats et 5 millions de chiens chaque année au Vietnam.

Le Dr Katherine Polak, vétérinaire qui dirige le programme « Aide aux animaux errants » de Quatre Pattes dans la région, rappelle que de telles pratiques sont à la fois cruelles pour les animaux et dangereuses pour la santé publique.

Par ailleurs, l’association a lancé une pétition contre le commerce de la viande de chien et de chat. 200 000 Vietnamiens figurent parmi le million de signataires.