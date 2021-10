Une association fonde une maison de retraite pour accueillir des chats jusqu'à leur dernier souffle

À Cannes, dans les Alpes-Maritimes, la Fondation Assistance aux Animaux a conçu le paradis des vieux chats. La maison de retraite accueille les félins et leur propose tout ce dont ils ont besoin.

Un petit havre de paix pour chats a vu le jour sur le territoire cannois. Le rez-de-chaussée d'une maison de 135 m2 a été transformé en « maison de retraite ». Nos amis félins y sont accueillis comme des rois par les bénévoles, qui mettent tout en œuvre pour leur offrir les meilleures conditions de vie possible.

Dans la plupart des cas, les propriétaires âgés ont été contraints de s'en séparer. Certains animaux, trop vieux pour susciter l'intérêt de potentiels adoptants malheureusement, ont été transférés depuis l'un des refuges de l'association. Les boules de poils grisonnantes sont originaires de tous horizons.

Un cocon dans lequel les chats sont chouchoutés

Les résidents sont libres de circuler au rez-de-chaussée de la demeure, qui comporte plusieurs pièces toujours ouvertes.

Couffins moelleux, hamacs et jouets leur permettent de paresser, se reposer et s'amuser au gré de leurs envies, à toute heure de la journée. Des gamelles remplies généreusement en permanence, ainsi que des litières placées aux endroits stratégiques participent également au bien-être des chats. Ces derniers ont la possibilité de se dégourdir les pattes dans un jardin sécurisé.

Pour leur plus grand bonheur, ils bénéficient d'une présence humaine 24 heures sur 24 afin de veiller sur chacun d'eux et de leur apporter toute l'affection qu'ils méritent. Ils profitent tous des séances de câlins et de caresses.

Au total, 2 à 3 bénévoles s'occupent quotidiennement des pensionnaires, dévoile Demotivateur. Les volontaires sont aux petits soins avec leurs protégés, dont certains souffrent de pathologies nécessitant une attention et des soins particuliers.

Quoi qu'il en soit, les moustachus, indisponibles à l'adoption, vivent une vie de rêve dans cet établissement où règnent la bonne humeur et l'amour. « Pas de contrainte dans cette maison où tout leur est permis », peut-on lire sur le site web de la fondation.

Ce nid douillet permet véritablement aux chats de vivre paisiblement jusqu'à leur dernier souffle.