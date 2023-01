Une association découvre un chat errant dont la puce révèle qu'on le cherchait depuis 2 ans

Une couple de la banlieue de Leeds avait perdu son chat début 2021, alors que ce dernier n’était encore qu’un tout jeune chaton. Près de 2 années plus tard, et alors que ses humains peinaient à entretenir l’espoir de le revoir, une association de protection animale les a contactés.

Harriet et Michael Tarbatt sont aux anges. Leur chat Lupin, disparu il y a 2 ans, est de nouveau à leurs côtés, lui qui était un tout jeune félin avant de se volatiliser. Un récit que rapporte la BBC.

Le couple réside à Meanwood près de Leeds, dans le nord de l’Angleterre. Par une froide journée de février 2021, Harriet et son mari constataient avec effroi que leur chaton ne se trouvait nulle part chez eux. Ils avaient longtemps sillonné les rues et les quartiers environnants et publié des alertes, mais aucune piste ne les menait à Lupin.

Leurs espoirs de revoir leur chat à la belle robe blanc et noir s’amenuisaient à mesure que le temps passait. En propriétaires responsables, ils avaient fait pucer Lupin, et c’est ce qui a fini par le leur rendre.

Début décembre 2022, en effet, les Tarbatt ont été appelés par la branche locale de la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals). Leur interlocuteur leur annonçait une énorme surprise ; leur chat a été retrouvé sain et sauf.

Lupin a été recueilli à environ 8 kilomètres de leur domicile après sa découverte par un habitant. Le personnel du refuge l’a passé au lecteur de puce d’identification, ce qui lui a permis de remonter jusqu’aux propriétaires.

« Il a été soigné et nourri »

Harriet et Michael Tarbatt se sont aussitôt rendus à la structure d’accueil pour de merveilleuses retrouvailles. Lupin était maigre, mais pas excessivement. « Il a donc été soigné quelque part et nourri », pense sa maîtresse. Le quadrupède se réhabitue progressivement à la vie à la maison.

A lire aussi : Ce chat voit la neige pour la première fois de sa vie et sa réaction se passe de commentaires (vidéo)



RSPCA

De son côté, un porte-parole de la RSPCA insiste sur le fait qu’il est « est important que les propriétaires de chats fassent pucer leurs animaux de compagnie et s'assurent que les détails enregistrés soient à jour, et cette histoire étonnante nous rappelle pourquoi ».