Une association au secours de chatons abandonnés devant son refuge par un homme qui préfère se cacher

3 chatons et leur mère ont été abandonnés devant un refuge du centre de l’Angleterre, par un individu qui a pris la fuite dans la foulée. L’un des jeunes félins n’a, hélas, pas survécu. Les autres ont été pris en charge.

« Nous ne pouvons pas fonctionner selon un système où les gens abandonnent soudainement des animaux chez nous. Notre chatterie est pleine et nos espaces d'accueil aussi ». Ce message, c’est la RSPCA de Coventry qui l’a posté sur sa page Facebook après la triste découverte faite le weekend dernier devant son refuge.

L’équipe de l’association ne décolère pas et est d’autant plus scandalisée par l’attitude de l’auteur de cet abandon que l’un des animaux est décédé, rapportait Coventry Live le dimanche 28 août.

Le samedi 27 août vers 16h, un homme a, en effet, déposé une caisse de transport contenant une chatte et ses 3 chatons à l’extérieur du refuge. Il agissait en se cachant, puis lorsqu’un employé de la structure d’accueil est sorti, il s’est enfui en courant.



RSPCA Coventry and District Branch / Facebook

Pourtant, souligne la RSPCA de Coventry, la réception du refuge était bien ouverte à ce moment-là. La personne en question aurait très bien pu remettre les animaux dans des conditions décentes.

L’un des chatons décédé, les autres secourus

Les chatons et leur génitrice ont été pris en charge et vus par un vétérinaire. Malheureusement, l’un des petits félins a perdu la vie peu après.

L’association explique qu’elle n’a plus de place et qu’il y a une « longue liste d’attente » de gens qui attendent de l’aide, la plupart étant dans une « situation désespérée ». Elle ajoute qu’elle subit « les mêmes pressions auxquelles tous les autres refuges du pays sont confrontés. Veuillez nous parler si vous êtes dans le besoin, et nous ferons de notre mieux pour vous aider. »

