Un vétérinaire s'indigne après qu'un chat a été blessé par un tir de carabine, frôlant ainsi le pire

Le lundi 27 février, l’association Chatons de l’Espoir, basée en Seine-Maritime, donnait des nouvelles rassurantes concernant un chat appelé Osiris et victime d’un tir de carabine à plomb. « Osiris va mieux », peut-on lire dans cette publication dont l’auteur remercie le Dr Bruno Lécureux et toute son équipe pour avoir sauvé l’animal.

C’est ce vétérinaire qui avait évoqué cette triste affaire et exprimé son indignation après avoir admis le chat dans sa clinique de Blangy-sur-Bresle (76). Le mercredi 22 février, il expliquait sur Facebook qu’Osiris avait été la cible d’un tireur et qu’il avait la langue et la gorge enflées à cause du projectile qui l’avait atteint.



Bruno Lécureux / Facebook

Le Dr Lécureux rappelait que « tout acte de malveillance, maltraitance est passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende » et disait souhaiter « pointer du doigt l’auteur afin qu’il ne recommence pas ».

Incapable de s’alimenter et de boire normalement en raison des lésions occasionnées par le tir, le chat tabby devait être nourri à la seringue pendant son hospitalisation, rapportait pour sa part L’Eclaireur du Vimeu.

L’intervention rapide et efficace du vétérinaire et de ses auxiliaires a permis d’entretenir l’espoir. Le Dr Lécureux se montrait optimiste quant aux chances de survie d’Osiris, qui allait déjà mieux à ce moment-là.

« Partagez pour que le coupable se sente visé »

Le vétérinaire a dénoncé cet acte dont la victime est « un chat sans histoire, aimé de sa famille et très câlin avec » le personnel de la clinique. « Partagez pour que le coupable se sente visé », demandait-il aux internautes en fin de post.

Bruno Lécureux / Facebook

Le vendredi 24 février, il annonçait sur le réseau social que le chat allait retrouver sa famille le lendemain. Osiris se remet doucement de son traumatisme dans la sécurité et le confort de sa maison, entouré de ses humains.