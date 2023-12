Un refuge implore l’aide du public pour offrir une meilleure vie à une chatte née sans articulations dans les hanches

Une chatonne noire de 7 mois a été déposée au Severn Valley, refuge animalier du Shropshire en Angleterre, par son propriétaire. Ce dernier n’était pas en mesure de financer ses soins vétérinaires et pour cause : la féline souffrait d’une maladie « extrêmement rare » qui nécessitait une prise en charge spécifique. Les membres de l’association ont tenté de collecter des fonds pour lui fournir les meilleurs soins possibles.

Phoebe est une jeune chatte très spéciale. Les sauveteurs qui l’ont récupérée n'avaient jamais eu affaire à un tel cas de malformation. Elle est porteuse d’un handicap physique peu commun qui nécessitait d’être étudié par plusieurs professionnels.

Amanda Ball

« Nous avons besoin des conseils d'un vétérinaire spécialisé »

Phoebe est née sans articulation au niveau des hanches. Tous ses os sont pourtant « aux bons endroits », mais ne sont pas reliés entre eux. C’est ce qu’une radiologie réalisée à l’aide d’une première collecte de fonds a pu révéler.

Elle souffre également d’hyperextension au niveau de ses membres arrière : « Ses pattes sont constamment étirées par les muscles ou les ligaments » précisait la fondatrice du refuge Amanda Ball, relayée par People. À cause de ces anomalies, Phoebe tombe souvent. Toutefois, elles ne sont pas douloureuses pour elle. Ses bienfaiteurs aimeraient néanmoins améliorer sa qualité de vie en la remettant « sur ses 4 pattes ».

Amanda Ball

Le refuge demande l’aide de son public

Une opération pourrait être planifiée dès ses 12 mois et résoudre ses problèmes moteurs. Pour cela, l’organisme à but non lucratif compte sur la générosité de sa communauté, sans quoi elle ne disposera pas de moyens financiers suffisants. Le Severn Valley a donc ouvert une cagnotte en ligne qui permettra de financer les radiographies et interventions chirurgicales prochaines.

Plus de 6 800 euros ont été récoltés à ce jour. Le personnel s’est dit « très ému » face à cette mobilisation autour de Phoebe : « Nous ne pourrons jamais assez vous remercier d'avoir aidé ce magnifique petit chaton » déclarait Amanda Ball. Laquelle espère que la chatonne pourra retrouver une vie normale dans quelques années.