Un propriétaire talentueux immortalise avec brio l'élégance de ses chattes Maine Coon dans une vidéo envoûtante

Tiara, Luna et Lizzie sont de magnifiques chattes de race Maine Coon qui ont la chance de disposer d’un grand jardin et d’avoir un propriétaire plein de talent. Celui-ci adore les filmer, notamment lorsqu’elles sont en train de courir. Ce qui donne lieu à des vidéos époustouflantes et qui rencontrent un énorme succès auprès des internautes.

Les Maine Coons sont craquants lorsqu’ils sont chatons et deviennent majestueux en grandissant. Un propriétaire de 3 chattes de cette race vivant en Norvège déploie tout son talent lorsqu’il les photographie et les filme afin de créer des images d’exception.

Ses photos et vidéos, il les partage régulièrement sur le compte Instagram baptisé « mainecoonqueens » et qu’il consacre au trio félin constitué de Tiara, Luna et Lizzie.

Les 3 minettes sont d’une beauté et d’une élégance à couper le souffle. Elles le sont tant par leur apparence, avec leur généreux et soyeux pelage, ainsi que leurs magnifiques yeux, que par la grâce de leurs déplacements.



L’une des vidéos capturées et mises en ligne par « mainecoonqueens » est devenue particulièrement virale et on comprend tout de suite pourquoi en la regardant. On y voit les 3 chattes courir, mais au ralenti. Ce qui nous permet d’admirer dans le détail leurs superbes mouvements.



« Un mélange de patience, de chance et d'habileté »

« Les chats en mouvement sont l'une de mes choses préférées à capturer. Cela demande un mélange de patience, de chance, d'habileté et une caméra qui peut les suivre », explique l’auteur en légende de la publication que voici :

Avec près d’un demi-million de « j’aime » sur Instagram, la séquence relayée par Parade Pets a laissé de nombreux internautes admiratifs et beaucoup d’entre eux l’ont exprimé en commentaires. « Elles doivent sortir tout droit d'un conte de fées », a ainsi écrit « sandraortmann_1976 ». « Les Maine Coon sont tellement majestueux », a commenté, pour sa part, « mikey5bass ». « timandkev » confie, de son côté, que c’est sa « vidéo préférée de tous les temps ».