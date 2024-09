Un policier sauve un chaton qui servait de ballon à des enfants et lui offre une vie meilleure en l'adoptant

L’agent Martin, originaire d’Erie en Pennsylvanie, a répondu à un appel d’urgence concernant un acte de maltraitance animale. En arrivant sur les lieux des faits, le policier a découvert des enfants qui jouaient au ballon avec un chaton sur le trottoir. Ils le « lançaient notamment d’avant en arrière ».

Comme le rapporte un article paru dans les colonnes du magazine People, le sauveteur a emmené la boule de poils dans un cabinet vétérinaire. L’animal « n’avait pas d’os cassés, mais était en état de choc ».

De plus, « il souffrait d’une infection des voies respiratoires supérieures », déclare un porte-parole du refuge animalier ANNA qui a pris en charge le jeune félin.

© ANNA shelter / Facebook

« Oreo grandira heureux et en sécurité, grâce à l’agent Martin »

En raison de la couleur de son pelage, le chaton a été nommé Oreo par ses protecteurs. À la suite de son sauvetage, il a reçu un traitement et énormément d’attention.

L’agent Martin lui a rendu visite plusieurs fois pour vérifier sa guérison.

© ANNA shelter / Facebook

Son attachement était si fort, que le policier a proposé de l’adopter ! L’équipe du refuge a annoncé la bonne nouvelle sur Facebook.

« Il a décidé de devenir officiellement le papa et le héros d’Oreo ! Il accueille et adopte ce chaton qu’il a véritablement sauvé de la mort, écrit l’organisme, nous le remercions, ainsi que tous nos agents qui aiment les animaux et qui veillent chaque jour à notre sécurité et à celle des animaux. Oreo grandira heureux et en sécurité, grâce à l’agent Martin ! »

© ANNA shelter / Facebook

De nombreux internautes en colère contre les enfants

Depuis sa mise en ligne, la publication a reçu plus de 3 700 mentions « j’aime ». Des centaines d’internautes ont déposé un commentaire pour féliciter et remercier l’agent Martin. « Vous êtes un homme bon et gentil », a écrit une utilisatrice du réseau social.

En ce qui concerne les jeunes individus ayant maltraité l’animal, nous n’avons aucune information à ce jour. De nombreuses personnes réclament justice pour le petit chat. « Ces enfants et leurs parents doivent être condamnés à une lourde amende », estime un dénommé Andrew.