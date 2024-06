Un photographe passionné de chats dévoile les coulisses de sa nouvelle série de portraits de chatons traversant un mur de papier (vidéo)

On ne présente plus Nils Jacobi, alias FurryFritz, le « chatographe » dont les créations artistiques font le tour du monde. Ce photographe basé en Allemagne a toujours compté les animaux parmi ses sujets préférés, en particulier les chats.

Il réalise des portraits époustouflants, drôles et attendrissants, et a d’autant plus de mérite que nos amis félins sont connus pour ne pas être les modèles les plus coopératifs. Lui et son équipe déploient des trésors d’ingéniosité et de patience pour produire des scènes hors normes, tout en comptant énormément sur la spontanéité des matous et des minettes.

Le 28 mai 2024, Nils Jacobi a partagé une nouvelle vidéo montrant sa plus récente série de portraits de chats traversant un mur de papier. Il avait déjà présenté des photos sur ce thème, mais cette fois-ci, il n’a travaillé qu’avec des chatons. Le défi était donc encore plus élevé et exaltant.



@furryfritz / TikTok

La vidéo en question, que relaie Parade Pets, nous permet également de découvrir les coulisses de cette séance photo pas comme les autres, ainsi que les astuces employées afin d’obtenir ces clichés.

Un autre regard sur les chats

Nils Jacobi et ses assistants incitaient, en effet, les chatons à passer par le trou percé dans le mur de papier, puis agitaient un plumeau sous leur nez et face à l’objectif pour les amener à adopter cet air féroce ; les yeux braqués sur la cible, les pupilles dilatées sous l’effet de l’excitation, les pattes tendues et toutes griffes dehors.

A travers son travail qui sort résolument des sentiers battus, Nils Jacobi nous invite à apprécier les chats sous un autre angle, totalement inattendu. Ce n’est pas un hasard si son compte TikTok est suivi par 4,3 millions d’abonnés.

Quant à la vidéo du jour, elle n’a pas mis longtemps à devenir virale, puisqu’elle totalise 6,7 millions de vues à ce jour…