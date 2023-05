Un nouveau départ pour Margo, chatte timide qui apprend lentement à faire confiance

Après le décès de son amie féline, une dame a décidé d’accueillir une autre chatte et la préparer à l’adoption. On l’avait prévenue du caractère distant et craintif de l’animal, mais elle était prête à tout faire pour l’aider à sortir de sa carapace.

La meilleure amie de Diane Sontum était Ricki, une chatte ayant partagé son quotidien des années durant. Malheureusement, cette dernière s’était éteinte récemment et avait laissé un grand vide dans sa vie. Tout en faisant le deuil de Ricki, elle envisageait de devenir mère d’accueil bénévole pour d’autres félins.

C’est ainsi qu’elle a contacté l’association locale, la Laramie Animal Welfare Society dont le refuge se trouve à Laramie dans le Wyoming (Etats-Unis).

On lui a parlé de Margo, chatte à la robe rousse de 3 ans et venant de vivre une expérience douloureuse. Un mois plus tôt, elle avait été amenée à la structure d’accueil par sa famille qui ne voulait pas la garder après l’arrivée d’un bébé.

Margo ne parvenait pas à s’adapter à la vie au refuge et ne laissait personne l’approcher, encore moins la toucher. « On m’a dit qu'elle ne voulait pas être caressée ou touchée et qu'elle était extrêmement stressée à cause de son abandon », raconte Diane Sontum à The Dodo.

Elle a donc emmené la chatte à la maison et a ouvert la porte de sa caisse de transport. A la grande surprise de Diane Sontum, Margo est venue vers elle dès qu’elle en est sortie et a même accepté quelques caresses. Une scène que l’on peut découvrir dans la vidéo TikTok ci-dessous :

Quelques jours plus tard, elle a donné des nouvelles de sa protégée dans une nouvelle vidéo. L’affection et l’enthousiasme dont Margo avait fait preuve à son arrivée n’étaient qu’éphémères. Diane Sontum explique, en effet, que la minette est redevenue distante et refusait tout contact physique, à l’exception de rares moments où elle venait d’elle-même se frotter contre ses jambes.

« Nous nous rapprochons »

Elle lui laissera tout le temps qu’il lui faudra pour se détendre et s’ouvrir à elle. « Je suis vraiment heureuse qu’elle soit ici, et je suis prête à être patiente avec elle afin de l’aider à se remettre de ce qu’elle a traversé », indique Diane Sontum à ce propos.



@welcome2garyland / TikTok

Margo a tout de même trouvé le courage d’explorer la maison. Elle a même inspecté l’espace aménagé dans la cour arrière pour Dean, la tortue sillonnée de Diane Sontum, qui la tenait en laisse pour sa sécurité.

Margo a ensuite progressivement commencé à accepter ses caresses. « Elle ne fait pas de câlins, mais nous nous rapprochons », dit sa maîtresse provisoire qui sait qu’elle finira par s’épanouir et trouver une famille aimante pour toujours.