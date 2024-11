Un matou errant bagarreur mais plein de tendresse finit par entrer chez sa bienfaitrice qui a mis un an à l'en convaincre

Un chat à la robe tigrée et appelé Ricky par sa bienfaitrice apparaissait régulièrement autour de la maison de cette dernière, prénommée Helen. Le félin en imposait avec ses grosses mâchoires et son corps trapu. Il impressionnait par son physique de bagarreur, mais il en avait également le tempérament.



The Dodo

« Il n’était pas le plus amical des garçons », raconte Helen à The Dodo. Le matou sifflait et grimaçait au moindre toucher. Elle voyait qu’il avait de multiples coupures et cicatrices, témoins de ses échauffourées avec ses congénères. Il était clair qu’il ne menait pas une vie facile.

Helen lui laissait quotidiennement une gamelle pleine de nourriture savoureuse. Ricky venait manger, puis repartait vaquer à ses occupations dans le quartier. Elle et son compagnon savaient que gagner son confiance allait être un processus long et complexe.



The Dodo

Le couple avait déjà plusieurs chats à la maison, tous sauvés de l’errance. Il leur avait aménagé un petit abri dans son jardin. Ricky s’en est aperçu et s’est mis à s’y aventurer. Ses hôtes en ont profité pour le nourrir à la main, histoire d’installer un climat de proximité et de confiance.



The Dodo

Le chat a peu à peu baissé sa garde et s’est mis à accepter leurs caresses, mais il n’était pas encore prêt à vivre à l’intérieur.

Helen a ensuite remarqué que ses blessures gagnaient en fréquence et en gravité. La famille a décidé qu’il était grand temps de le capturer, le faire soigner et le convaincre de la rejoindre à la maison. Elle a finalement réussi à l’immobiliser pour l’emmener chez le vétérinaire, profitant de sa faiblesse.

Les maîtres des lieux lui ont aménagé un coin confortable et tranquille dans le garage pour lui permettre de se rétablir en toute quiétude. Il se portait de mieux en mieux et reprenait des forces.



The Dodo

Helen a poursuivi ses efforts pour s’assurer sa confiance. Désormais, Ricky ne refusait plus les câlins et il a même appris à les apprécier.

« Je peux me détendre maintenant »

Un jour, il a décidé d’entrer dans la maison. Le couple était ému. Il lui a tout de suite offert une friandise en guise de récompense pour ce pas de géant qu’il venait d’effectuer. C’était comme s’il s’était dit : « J’ai un endroit sûr. Je peux me détendre maintenant ». Le travail d’Helen et de son compagnon a enfin porté ses fruits, un an après leur tout premier contact.



The Dodo

Ricky est à nouveau passé chez le vétérinaire. Il a ainsi été castré et identifié par puce électronique. Depuis son adoption officielle, le chat n’a jamais essayé de quitter la maison.



The Dodo

Il s’y plaît et est heureux, entouré de ses humains, de congénères et d’un chien. Il a même eu droit à une fête pour marquer le premier anniversaire de son entrée par la grande porte dans ce chaleureux foyer.

