Un homme qui n’aimait pas les félins tombe amoureux d’un chat grâce à un programme unique

Et s’il était possible de convaincre les plus réticents d’entre nous quant au fait que les chats soient d’excellents animaux de compagnie ? C’est toute l’ambition d’un programme australien pour le moins original. Il propose à des personnes n’appréciant pas spécialement les chats de vivre avec eux pendant quelque temps. La magie opère ensuite.