Un homme découvre la double vie de son chat chez les voisins alors qu'il le croyait fidèle (vidéo)

Nombreux sont ceux qui aimeraient savoir ce que fait leur chat quand ils ont le dos tourné. C’est d’autant plus vrai quand la boule de poils a accès à l’extérieur. Un internaute a été étonné de découvrir que son chat ne lui était pas fidèle et a partagé sa surprise sur les réseaux sociaux.

Sur la plateforme TikTok, un homme a partagé son désarroi en découvrant la double vie de son chat Chugs. Il l’a surpris en train de passer du bon temps chez ses voisins et l’a filmé avant de partager la vidéo sur les réseaux sociaux. En découvrant les commentaires des internautes, il a alors compris que les chats n’étaient pas des amateurs de monogamie…

L’homme, originaire de Melbourne en Australie, partage son quotidien avec ses 2 chats Chugs et Oscar. Il a créé un compte sur TikTok où l’on découvre régulièrement les aventures des félins. Lesquels semblent très complices avec leur maître aimant.

@in.u.it / TikTok

Une vie cachée

L’Australien pensait alors être l’unique humain dans la vie de ses chats tant il leur apportait de l’amour et qu’il en recevait en retour. Toutefois, il y a quelques jours, il a découvert Chugs confortablement allongé sur le canapé extérieur de son voisin. L’animal était à l’aise comme s’il dormait sur son propre sofa.

Surpris en flagrant délit de « tromperie », il a rejoint son propriétaire en miaulant lorsqu’il l’a repéré, comme pour se justifier. Bien sûr, son maître a pris la situation avec beaucoup d’humour et a partagé ce moment cocasse sur les réseaux sociaux. La vidéo, relayée par Newsweek, comptabilise à ce jour 1,2 million de vues.

Un comportement fréquent

L’humain de Chugs a demandé aux propriétaires de chat au sein de sa communauté s’ils avaient déjà vécu une situation similaire : « Ma voisine m'a dit que mon gros et paresseux chat roux va chez elle quotidiennement et que son père lui prépare du poulet et du riz pour le déjeuner tous les jours sans faute. Apparemment, ce sont les meilleurs amis du monde » écrivait une utilisatrice. Une autre personne a également raconté : « Mon chat a déménagé à côté, a changé de nom et n'a jamais regardé en arrière depuis ».

Bien sûr, cela ne signifie pas que les boules de poils n’ont pas d’amour pour leur maître. On peut toutefois penser que si elles trouvent le bonheur chez le voisin, elles n'hésiteront pas à y retourner !