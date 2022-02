Un homme achète une ferme et la transforme en sanctuaire pour animaux errants, malades et handicapés

En Turquie, un homme consacre tout son temps libre aux animaux en détresse, qu’il accueille et soigne dans le sanctuaire qu’il a lui-même fondé. Il sauve des chats et des chiens, mais aussi des oiseaux, des équidés et des caprins.

Mert Akkök possède une ferme dans la région d’Istanbul qu’il a transformée en refuge pour animaux en difficulté, rapporte Bored Panda. Il soigne ses protégés, essaie de leur trouver de nouvelles familles et garde ceux que personne ne veut adopter pour leur permettre de vivre dignement.



Mert Akko?k / Instagram

Il dit accueillir généralement entre 10 et 20 chiens qu’il recueille dans « des dépotoirs, des forêts, des zones rurales en dehors de la ville ». Ceux âgés et malades restent au sanctuaire, où ils reçoivent tout le soin et toute l’attention dont ils ont besoin. Sa structure abrite aussi « 46 mouettes handicapées, un cheval aveugle, 3 oies, 3 chats et, aujourd’hui, j’ai adopté un ânon ».



Mert Akko?k / Instagram

L’homme confie à Bored Panda être né avec cette compassion vis-à-vis des animaux en souffrance : « C’est instinctif. Je ne peux m’empêcher de leur venir en aide ». Il se soucie de leur bien-être, mais aussi du devenir de chacun d’eux. « Ils sont comme mes enfants. Je ne peux les donner qu’à de bonnes personnes, disposées à s’en occuper comme il faut », poursuit Mert Akkök.



Mert Akko?k / Instagram

Cette activité, le Turc y consacre tout son temps libre et une grande partie de son argent. Il a une petite entreprise de conseil pour le marketing international des services de santé. Il se dit très occupé, mais met toute son énergie au service des animaux qu’il sauve.





Mert Akko?k / Instagram

Un mode de vie à part entière

Avant de créer son refuge, il passait ses weekends à porter secours aux chiens errants séniors ou malades. Il en avait adopté 5, puis avait décidé de s’installer dans une ferme à l’extérieur d’Istanbul pour leur offrir davantage d’espace. Mert Akkök avait ensuite accueilli d’autres canidés et adopté une jument aveugle, qui a aujourd’hui 3 ans.



Mert Akko?k / Instagram

Au sanctuaire, il emploie une équipe à plein-temps. Il ne demande ni dons, ni bénévolat. Il met un point d’honneur à ce que le refuge soit financièrement autonome.

Mert Akko?k / Instagram

Aider les animaux souffrants est plus qu’une passion ou une vocation pour Mert Akkök : c’est son mode de vie.



Mert Akko?k / Instagram