Un enfant de 4 ans jette un chaton aux toilettes, les secours sont obligés de les détruire pour tenter de le sauver !

Les enfants font des bêtises et on ne peut pas leur en vouloir, mais celle dont il est question ici a failli coûter la vie à un tout jeune chaton. Heureusement, les pompiers sont vite arrivés et ont tout mis en œuvre pour le sauver ; ils n’ont pas hésité à détruire la cuvette de WC où le petit animal était pris au piège.

C’est un sauvetage peu commun que les pompiers du comté de Ford (Ford County Fire & EMS), basés à Dodge City dans le Kansas, ont réussi. Comme le raconte The Dodo, ils sont parvenus à récupérer un chaton âgé d’une vingtaine de jours qui s’était retrouvé dans les toilettes.

Le « coupable » n’était autre qu’un enfant de 4 ans. Il avait profité d’un moment d’inattention de ses parents pour prendre l’un des chatons, une femelle, dont la chatte de la famille avait accouché 3 semaines auparavant. Il avait ensuite décidé de la mettre dans la cuvette des WC.

Arrivés sur les lieux peu après avoir été alertés, les pompiers ont commencé par démonter la cuvette, mais ils ne pouvaient toujours pas voir le chaton. Ils ont alors introduit une caméra miniature pour explorer le conduit. C’est ainsi qu’ils ont pu localiser la minuscule chatte au bout de plus d’un mètre de canalisation. Ils n’ont eu d’autre choix que de détruire cette dernière afin de récupérer l’animal. Et ils ont réussi à le faire.

Epuisée, celle qui a ensuite reçu le nom de Miracle ne bougeait pratiquement plus, mais elle était bien vivante. Elle a été nettoyée, séchée et rendue à sa mère. Quelques heures plus tard, Miracle se portait beaucoup mieux.