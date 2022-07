Un couple s’arme de patience pour faire entrer un chat errant dans sa maison

Eugenia Catellani et son compagnon Marco sont des amoureux des animaux. Ils avaient adopté 3 chats par le passé et la maison était complète, mais c’était sans compter sur leur grand cœur.

Eugenia et Marco vivent à Reggio Emilia, une commune rurale d’Italie peuplée de nombreux chats errants. La femme avait toujours cohabité avec des matous. Quand elle a rencontré Marco, elle possédait déjà Margherita et Giovanna, les 2 reines de la demeure.

Un an plus tard, Brigitta est venu agrandir la famille. La malheureuse âgée d’un mois seulement avait été retrouvée au milieu de la route par voisin. Elle était en train de veiller sur son frère décédé. Le couple l’a donc prise sous son aile et l’a nourrie au biberon jour et nuit.

Ainsi, depuis 2014, la maisonnée composée des 2 humains et des 3 félins vivait heureuse.

Un chat sauvage montre le bout de sa truffe

En septembre 2021, Eugenia et Marco ont repéré dans leur jardin un jeune chat sauvage extrêmement maigre et à la fourrure emmêlée qui ne se laissait pas approcher. Il venait profiter de la gamelle déposée par le couple pour les visiteurs tels que les chats, les hérissons et autres petites bêtes.

« Il arrivait des champs tous les soirs. Il avait si peur que s'il nous surprenait à le regarder de loin, il s'enfuirait. En plus des croquettes, nous avons apporté un bol de pâtée 2 fois par jour. Mais il était toujours terrifié et nous pensions qu'il ne serait pas possible de l'adopter. Il semblait qu'il ne nous ferait jamais confiance », a déploré Eugenia à La Stampa.



Eugenia Catellani

Le couple n’a pas abandonné pour autant, et les mois passèrent ainsi sans qu’aucune amélioration ne se fasse ressentir. Mais en janvier 2022, alors que les températures étaient négatives, le matou sauvage nommé Tommino a accepté d’occuper le panier douillet déposé spécialement pour lui dans la grange. De là, il pouvait observer les allées et venues de ses futurs maîtres et a compris petit à petit qu’ils étaient inoffensifs.



Eugenia Catellani

Eugenia était très peinée de voir Tommino vivre dans le froid alors que sa maison lui était grande ouverte. « Le soir du 13 janvier, nous avons ouvert la porte et mis le bol dans la salle à manger. Je me suis cachée et le chat qui avait très faim a décidé d’entrer », a expliqué la bonne samaritaine.

Eugenia Catellani

Tommino n’est plus jamais reparti. Il avait décidé de faire confiance à ses nouveaux maîtres et les a remerciés chaleureusement avec ses plus beaux ronronnements et des câlins. « Durant plus d’un mois, il n’a pas mis une patte dehors. À mon avis il avait peur de retourner dans le froid », a déclaré Eugenia.

Les 3 duchesses ont accepté le nouveau venu. Le couple vit donc aujourd’hui avec 4 chats de sauvetage. Marco a assuré que ce serait le dernier…