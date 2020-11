Un couple lance un appel à l'aide pour sauver son refuge et les 46 chats malades qu'il abrite

Stéphanie et Isabelle lancent un SOS : le refuge qu’elles gèrent depuis le décès de sa fondatrice ne dispose plus de fonds suffisants pour prendre soin de la quarantaine de chats qui y vivent. Le Logis de Boncé, qui héberge des félins dont personne ne veut, a plus que jamais besoin de dons.

Fondé en 1988 par une retraitée parisienne, Le Logis de Boncé accueillait jusqu’à 300 chats, dont la plupart étaient difficilement adoptables pour diverses raisons, notamment leur état de santé. Aujourd’hui, ce refuge situé à Boncé, à une dizaine de kilomètres au sud de Chartres (Eure-et-Loir), est menacé dans son existence-même, faute de financement, comme le rapporte ActuChartres.

Après la disparition de la créatrice de l’établissement, Stéphanie Brunet et sa compagne Isabelle avait repris le flambeau. Cette dernière était même salariée de l’association, mais le manque de fonds a précipité son licenciement cet été. Le couple, aidé par une 3e personne, s’occupe donc des 46 chats hébergés au Logis de Boncé de manière totalement bénévole, en se relayant 7 jours sur 7.

Un travail de plus en plus difficile à assurer au quotidien. Les ressources se tarissent et que les dépenses, estimées à 22 000 euros par an, ne peuvent plus être couvertes. C’est pourquoi le couple a lancé une cagnotte solidaire en ligne sur la plateforme Le Pot commun.

Par ailleurs, Stéphanie et Isabelle devront radier l’association et en créer une autre à la place, sans pour autant bouleverser l’environnement et les habitudes des chats dont elles prennent soin. Malgré le peu de moyens dont elles disposent, les bénévoles s’efforcent de garantir aux félins des conditions de vie décentes et confortables : « ils ont des canapés, des étagères, un jardin clos, et vivent avec beaucoup d’hygiène », précise Stéphanie.

« On est en détresse, on a besoin de fonds d’urgence », confie-t-elle également à ActuChartres.