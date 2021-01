Un chauffeur routier voit un chat être renversé et s'arrête sur le bord de la route pour lui sauver la vie

© spca.bc.ca

Au Canada, un camionneur a porté secours à une chatte errante frigorifiée et qui venait d’être renversée sous ses yeux. Grâce à lui, ainsi qu’aux bénévoles et vétérinaires qui l’ont soignée, elle a été sauvée et se remet doucement de son terrible accident.

Alors qu’il était au volant de sa semi-remorque et passait par Montney, dans le Nord de la Colombie-Britannique (Ouest du Canada), un homme a assisté à un terrible spectacle. Sur la route, un autre véhicule venait de renverser une chatte. Le chauffeur routier s’est tout de suite arrêté pour porter secours au félin, comme le rapporte CBC.

Il l’a soulevé précautionneusement pour l’emmener à la clinique vétérinaire la plus proche. La chatte a été prise en charge en urgence pour une fracture de la patte et des plaies consécutives à l’accident, mais aussi pour une hypothermie.

Opérée avec succès, elle a été confiée à l’association North Peace SPCA, dont le refuge se trouve à Fort St. John. Candace Buchamer, responsable du centre, la décrit comme « douce et amicale ». Elle ajoute que « malgré ses blessures, elle se montre très curieuse et adore interagir avec les gens qui s’occupent d’elle ».

Les coûts de l’opération et des soins avaient été estimés à 2500 dollars canadiens, soit 1600 euros environ. Une cagnotte avait été ouverte pour les couvrir, mais la somme finalement récoltée a dépassé les 25 000 dollars.

Par la suite, la North Peace SPCA a lancé un appel au public à l’aider à lui trouver un nom.

La chatte se rétablit peu à peu. Lorsque son état de santé le permettra, elle pourra être proposée à l’adoption.