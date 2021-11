Un chaton survit à un voyage de près de 90 kilomètres bloqué dans le moteur d'une camionnette

© RSPCA

Après s’être faufilé dans le compartiment moteur d’une camionnette, un chaton a parcouru près de 90 kilomètres à bord de ce dernier avant d’en être délogé. Le conducteur se dit soulagé que l’animal ait miraculeusement survécu au voyage.

En Angleterre, un chaton a été découvert sain et sauf sous le capot d’un véhicule qui venait pourtant d’effectuer un trajet de plusieurs dizaines de kilomètres, comme le rapportait la BBC le mardi 2 novembre.

La veille, Dwayne Ofoeme, ingénieur en télécommunication, et ses collègues étaient partis en camionnette tôt le matin d’Aigburth, dans la banlieue de Liverpool, pour se rendre à Newcastle-under-Lyme dans le comté du Staffordshire, à 88,5 kilomètres de là.

Personne ne s’était rendu compte de la présence d’un petit chat de 5 semaines et de 600 grammes à bord. Ce n’est qu’une fois arrivé à destination que le conducteur s’en est aperçu en entendant des miaulements. Dwayne Ofoeme croyait d’abord qu’un chat avait profité de l’arrêt de la camionnette pour s’abriter sous cette dernière, mais en regardant de plus près, il a pu localiser le chaton sous le capot. Il était donc là depuis le départ…

« Il était vraiment terrifié. J’ai longtemps essayé de l’atteindre, mais je n’arrivais pas à le faire sortir, raconte l’intéressé à la BBC. Lui et ses collègues ont donc décidé d’appeler la RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) à la rescousse. L’association a aussitôt envoyé une inspectrice sur les lieux.



RSPCA

« Un sacré personnage »

Celle-ci a réussi à attirer le chaton hors du véhicule. Elle assure que le jeune félin, qu’elle a appelé Ringo, « se porte bien ». Pour Dwayne Ofoeme, son passager surprise est « un sacré personnage ». Il n’en revient toujours pas que Ringo ait pu survivre à une telle épreuve. Lui et ses camarades sont « ravis qu’il s’en soit sorti indemne ».

De son côté, Jackie Hickman de la RSPCA le décrit comme un chaton « très bavard ». Elle ajoute que « ses petites pattes étaient recouvertes d’huile et il était très affamé, mais en bonne santé ».

Ringo a été vu par un vétérinaire. D’après ce dernier, le chaton n’est pas errant et est encore trop jeune pour être séparé de sa mère et pucé. « Si quelqu’un reconnaît Ringo et pense que c’est peut-être son animal de compagnie perdu, nous lui demandons de nous contacter », conclut Jackie Hickman.

A lire aussi : Avec sa tête déformée, ce chat désespérait d’accomplir son plus grand rêve : être adopté par une famille aimante (vidéo)



RSPCA