Un chaton retrouvé enfermé dans une boîte remplie de lait et jetée à la poubelle se voit offrir une seconde chance de vivre

Hérault, été 2010 : Léonie et ses proches marchaient dans la rue en direction de la clinique vétérinaire. Rien d'extraordinaire, n'est-ce pas ? Attendez de lire la suite... Contre toute attente, cette sortie s'est muée en véritable opération de sauvetage : un minuscule chaton a été découvert enfermé dans une boîte en plastique remplie de lait. Quelqu'un l'avait jetée à la poubelle. 12 ans plus tard, la jeune femme, interviewée par Woopets, se souvient.

« Vous voyez votre main ? Elle tenait dedans », a déclaré Léonie Maurel à l'équipe rédactionnelle de Woopets. Âgée de 16 ans à l'époque, la jeune femme se rappelle parfaitement cette sortie peu banale.

Alors qu'elle se rendait à pied chez le vétérinaire en compagnie de sa maman, son petit frère et son Bouvier Bernois, un événement inattendu s'est produit. Le garçon, doté d'une ouïe fine, a entendu un faible miaulement en provenance d'un conteneur. Ni une ni deux, la mère a plongé à l'intérieur. Grâce à ses recherches, elle a mis au jour une découverte à glacer le sang.

Là, enfoui sous des sacs-poubelle, se trouvait un Tupperware rempli de lait, mais pas que... « Une pauvre bête innocente d’à peine quelques semaines, encore aveugle, était en train de se noyer, a indiqué notre interlocutrice, elle avait du lait jusqu'au menton. » Le chaton femelle s'est donc greffé au groupe et a eu droit à sa première consultation médicale.

Hélas, le praticien a prononcé une sentence terrible : l'avorton, maigre et affaibli, ne survivra pas. Des larmes ont inondé le visage de l'adolescente, quand elle a entendu le mot « euthanasie ». Sa mère, animée par l'espoir, a refusé d'endormir cet être chétif qui avait déjà tant souffert.

Lorsque le professionnel de santé a estimé qu'il y avait « une chance sur un million qu'elle survive », le trio a décidé de tenir le pari : il a ramené la minuscule boule de poils à la maison.

Une survivante

« Quand elle miaulait, on aurait dit qu'elle avait du lait dans la gorge, se souvient Léonie, nous nous sommes couchés, certains que la pauvre petite minette allait mourrir dans la nuit. »

La chatte, baptisée Sweety, a été choyée à chaque instant. « On avait un chat avant, Bisouille, qui m'a donné 13 ans de bonheur, a expliqué la jeune femme, on avait gardé son panier et plein d'autres accessoires, on avait donc ce qu'il fallait pour Sweety. On a fait attention à ce qu'elle ait ni trop chaud ni trop froid. Elle a été nourrie au biberon et à la pipette. »

Les journées ont défilé à vitesse grand V, et l'animal naguère à l'agonie s'est fermement accroché à la vie avec l'aide de ses sauveurs. Sweety a eu droit à une seconde chance. 12 ans plus tard, elle vit toujours avec ses héros : ils forment ainsi une belle petite famille.

Son activité préférée ? Se prélasser pendant des heures sur un coussin, dans la chambre de sa propriétaire. Depuis son plus jeune âge, Sweety a témoigné une forte volonté de résister. Une véritable guerrière, dotée d'un caractère de fer : les autres animaux, dont les chiens, ne l'impressionnent absolument pas !

Les animaux, véritables trésors sur pattes

Chez Léonie, les représentants du peuple de poilus sont rois. Les membres du foyer sont tous unis autour de cette même passion.

Après avoir été secourue, Sweety s'est montrée très câline et reconnaissante. « Elle m'a rendu au centuple tout l'amour que je lui ai donné, les animaux sont comme ça. Je suis en situation de handicap. Ma relation avec les animaux m'a permis d'améliorer ma relation avec les humains. J'ai longtemps souffert à l'école... Avec les animaux, je n'avais pas à supporter les regards pleins de jugement », a confié Léonie, pour qui nos compagnons à 4 pattes valent bien plus que tout l'or du monde.

Crédits photo : Léonie Maurel