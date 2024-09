Un chaton Ragdoll prend son courage à 2 pattes et effectue son tout premier saut "vertigineux" sous les yeux de sa maîtresse (vidéo)

Cricket est tout content et il a bien raison de l’être. Ce chaton a réalisé l’un des premiers grands exploits de sa vie et sa propriétaire a eu la bonne idée de le filmer.

Les chatons sont des créatures pleines de curiosité et qui débordent d’énergie. Quand ils ne font pas la sieste ou ne prennent pas leurs repas, ils passent leur temps à explorer leur environnement, allant de découverte en défi.

Cricket, un jeune Ragdoll, est justement en pleine phase d’exploration et teste chaque jour ses capacités. On peut le voir à l’œuvre dans une vidéo particulièrement adorable, postée sur le compte TikTok « @a.wheats » et relayée par Parade Pets.

Le chaton se tient sur le rebord de la fenêtre et rassemble tout son courage pour sauter sur le matelas, posé juste en-dessous. Il se décide rapidement à bondir et réussit sa réception à la perfection.

Cricket peut être fier de lui. Sa maîtresse aussi, elle qui filme la scène et s’en amuse. Elle n’est d’ailleurs pas le seul témoin de ce petit exploit ; l’autre membre félin de la famille, une femelle répondant au nom de Pebble, assiste au grand saut de son jeune congénère, elle aussi. On la voit furtivement à la fin de la vidéo.



Une prise de contact chaotique avant l’entente

Apparemment, Cricket et Pebble ont fini par s’entendre, ce qui était loin d’être le cas quand on les avait présentés l’un à l’autre. Dans cette autre vidéo, on peut effectivement voir la chatte calico agiter la patte en direction du nouveau venu et siffler de manière hostile, alors que ce dernier est couché sur les genoux de son humaine.

Avec le temps, la cohabitation s’est mise en place et les 2 minets ont appris à se connaître, voir à s’apprécier.

Ce n’est pas bien étonnant, en fin de compte, quand on sait que Pebble est au moins aussi joueuse que Cricket, comme le montre la séquence ci-dessous où la chatte s’adonne au jeu de cache-cache avec sa propriétaire. Un exercice pour lequel elle excelle…

