Un chaton fait tout son possible pour attirer l'attention d'un Berger Allemand et devenir son meilleur ami

D’abord perplexe face à l’arrivée d’un chaton à la maison, un chien a fini par comprendre que le petit félin ne demandait qu’à être accepté et s’amuser. Assez vite, ils sont devenus les meilleurs amis du monde, pour le plus grand bonheur de leurs propriétaires.

Il n’y a rien de garanti lorsqu’on essaie de faire cohabiter des animaux de compagnie, a fortiori quand ils appartiennent à des espèces différentes. Toutefois, avec de la patience et les bons réflexes, il est possible de faire en sorte qu’ils s’entendent, voire qu’ils deviennent très proches. C’est le cas de Beck et Bleu, comme le raconte Animal Channel.

Beck est un chien de race Berger Allemand. Sa famille avait décidé d’adopter un chaton appelé Bleu, mais le canidé ne semblait pas trop savoir quelle attitude il devait avoir vis-à-vis du nouveau-venu.



OldManStino / YouTube

Dans un premier temps, Beck préférait rester à bonne distance pour observer Bleu et s’habituer à sa présence. Le petit chat, lui, paraissait pressé de faire la connaissance du chien. Ce dernier ne se montrait pas du tout hostile à son égard, mais simplement hésitant.



OldManStino / YouTube

Le chaton était un parfait inconnu, il est devenu le meilleur partenaire de jeu qui puisse exister

Petit à petit, Beck a commencé à s’approcher du jeune félin, notamment quand il jouait. C’est là que le Berger Allemand a compris qu’il était en présence d’un merveilleux compagnon de jeu.

Ses propriétaires l’ont beaucoup aidé, notamment en lui offrant une friandise à chaque fois qu’il se montrait doux et attentionné à l’égard de Bleu. Ainsi, le chaton était associé à quelque chose de positif dans son esprit.



OldManStino / YouTube

En quelques jours, les liens se sont considérablement renforcés entre Beck et Bleu, qui se sont mis à jouer ensemble de plus en plus souvent. Ils ont fini par devenir d’inséparables amis.

Voici leur adorable histoire d’amitié en vidéo :

