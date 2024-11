Un chaton errant très bavard exprime sa reconnaissance à sa bienfaitrice de manière tendre et bruyante (vidéo)

Comment ne pouvaient-elles pas craquer face à une bouille aussi irrésistible et des petits cris si adorables ? Le chaton ne leur a pas vraiment laissé le choix. En s’invitant chez une jeune femme et sa mère, il s’est assuré une vie heureuse à leurs côtés. Le système universel de distribution des chats a encore fait des merveilles…

Une jeune femme prénommée Taylor et se faisant appeler « @littlesavagemermaid23 » sur TikTok a récemment partagé une vidéo devenue virale en très peu de temps. On y découvrait l’arrivée fortuite dans sa vie d’un chaton qui n’avait pas l’intention de passer toute sa vie dans la rue.

Taylor habite Saint Petersburg dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis) avec sa mère. Quelques jours après Halloween, elles ont eu droit à une merveilleuse surprise. Un magnifique chaton noir s’est, en effet, invité sur leur terrasse en bois. Il miaulait et les regardait droit dans les yeux.

La minuscule créature était clairement en quête d’un endroit sûr, d’un peu de réconfort et de quoi remplir son petit ventre désespérément vide. Ses miaulements et ses gazouilles ne faisaient qu’ajouter à son caractère extrêmement mignon.

Taylor et sa mère lui ont tout de suite servi un repas. Le jeune félin s’est empressé d’engloutir les croquettes et, tout en mangeant, il continuait d’émettre ces petits cris et ronronnement adorables.



@littlesavagemermaid23 / TikTok

Ces vocalises étaient un peu sa façon de témoigner sa gratitude de ces gens qui lui offraient l’hospitalité à un moment où il était totalement seul et perdu.

« Ce chaton aura une merveilleuse maison »

Comme attendu, les maîtresses des lieux n’ont pas pu résister à l’envie d’en faire le nouveau membre de leur chaleureuse famille. Taylor en a d’ailleurs apporté la confirmation. « Ce chaton aura une merveilleuse maison avec ma mère. Elle est littéralement prête à tout pour les chats, donc ça marchera très bien », a-t-elle effectivement assuré.

On ne sait pas encore quel nom elles lui ont choisi, mais en légende de la vidéo, Taylor a suggéré celui de Thackery Binx, le garçon transformé en chat noir dans le film « Hocus Pocus : Les trois sorcières ».

Mise en ligne le 4 novembre sur TikTok où elle a amassé 2,6 millions de vues, la vidéo est relayée par PetHelpful. La voici :

A lire aussi : Un chat dévoile à sa famille désemparée le mystère de la porte de garage qui s'ouvrait systématiquement