Un chaton errant conquiert le coeur d'une employée de bureau

En faisant connaissance avec Hamlet le chaton errant, Paige a tout de suite compris qu’ils deviendraient inséparables. Le jeune félin a aussi su charmer Lady Catherine, sa congénère qui vivait déjà chez sa nouvelle propriétaire.

Paige vit et travaille à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Au bureau, les animaux de compagnie sont toujours les bienvenus, surtout ceux errants et qui ont besoin d’aide. Des habitants le savent et viennent souvent y déposer les chiens et chats découverts dehors. Paige et ses collègues s’emploient ensuite à leur trouver de nouvelles familles.

Lors d’une journée de travail qui s’annonçait sans histoire, une employée est sortie chercher le courrier et, en revenant, a entendu des miaulements. C’était un chaton qui sortait d’une sorte de fossé peu profond et qui avait besoin qu’on s’occupe de lui.

meowhamlet / Instagram

Paige, qui avait prévu d’emmener sa chatte Lady Catherine chez le vétérinaire quelques jours plus tard, a proposé d’en prendre soin jusqu’à cette date, le temps pour lui d’être examiné, soigné et qu’on lui trouve un foyer aimant. Ce jour-là, le chaton s’est endormi sur sa poitrine pendant qu’elle continuait de travailler. Elle savait dès lors qu’elle serait plus qu’une mère d’accueil pour lui.

meowhamlet / Instagram

« Une fois qu'il a appris à vous connaître, il ne vous laissera pas seul »

La jeune femme l’a appelé Hamlet. Le petit chat s’est rapidement adapté à sa nouvelle maison. Une semaine plus tard, il commençait à recevoir de la nourriture solide. Lady Catherine, qui était quelque peu distante et méfiante au départ, a fini par l’adopter elle aussi.

meowhamlet / Instagram

« Il a toujours été très motivé par le toucher et les caresses, et une fois qu'il a appris à vous connaître, il ne vous laissera pas seul. Il se comporte comme un chien ; il vient quand je l’appelle par son nom, il m’accueille à la porte et adore jouer sous la pluie », raconte Paige à Love Meow.

meowhamlet / Instagram

Le chaton la suivait absolument partout, au travail comme sous la douche. Une habitude qu’il n’a pas perdue en grandissant. 3 ans après leur rencontre, Hamlet est devenu un magnifique chat adulte, toujours aussi câlin et attachant.

meowhamlet / Instagram