Un chaton découvert sans queue ni oreilles épate ses bienfaiteurs par son assurance et son caractère amical

Malgré des débuts pénibles dans la vie, la petite Kiara ne manque ni de courage, ni d’affection envers les humains. Ceux qui ont pris cette jeune chatte en charge après sa découverte dans la rue s’en sont vite rendu compte. Le fait qu’elle ait perdu ses oreilles et une grande partie de sa queue ne la rend que plus spéciale encore.

Après avoir connu l’errance, le froid et la faim, et bien que privé de ses oreilles et de sa queue, un chaton femelle a trouvé la force de rebondir et vit aujourd’hui chez une famille aimante pour toujours. Son histoire est racontée par le Daily Mail.

C’est du côté de Godmanchester dans le Cambridgeshire (Angleterre), non loin des locaux de l’association de protection animale Woodgreen Pets Charity, que la jeune chatte de 10 semaines et à la robe tigrée avec été repérée par une personne bienveillante.



Woodgreen Pets Charity

La minuscule minette ne le savait pas encore, mais elle venait d’en finir avec l’errance et la souffrance. Le bon samaritain, la voyant affamée, frigorifiée et sans ses oreilles ni sa queue, l’a tout de suite emmenée au refuge de la Woodgreen Pets Charity.

L’équipe vétérinaire de l’association l’a dument examinée, constatant que ses blessures avaient commencé à cicatriser et qu’il n’était donc pas nécessaire de les soigner. En revanche, Kiara – c’est ainsi que les bénévoles l’ont appelée – l’ont traitée contre une importante infestation de puces et de vers intestinaux.

Les vétérinaires pensent que ses amputations ont été occasionnées par des engelures ou un traumatisme. Kiara s’en est toutefois très bien remise grâce aux soins. Elle a repris du poids en profitant d’une alimentation généreuse et savoureuse et était ravie de bénéficier de toute l’attention du personnel.

Une créature « pleine de confiance et très sociable »

Les membres de celui-ci ont d’ailleurs été frappés par son énergie, sa douceur et son caractère amical. « Malgré ses débuts inconnus dans la vie, la jeune Kiara était étonnamment pleine de confiance et très sociable. Elle réclamait constamment de l’affection de la part de tous ceux qui l'entouraient », indiquait, en effet, un porte-parole de la Woodgreen Pets Charity.

Woodgreen Pets Charity

La féline a d’abord été confiée à une famille d’accueil puis, 2 semaines plus tard, elle a rejoint sa maison pour toujours.

Un dénouement qui ravit toute l’équipe de l’association, qui est confrontée à une augmentation constante du nombre de chats harets à secourir. « Au cours des 12 derniers mois, l'association a accueilli 205 chats / chatons errants, contre 150 au cours des 12 mois précédents », a effectivement déclaré son porte-parole.