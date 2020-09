Un chaton couvert de puces et atteint d’une infection pulmonaire défie les pronostics après une batterie d’opérations chirurgicales !

Né avec la mâchoire déformée, une infection pulmonaire et d’autres problèmes de santé, Pinocchio le chaton n’a perdu sa joie de vivre à aucun moment. Une association l’a aidé à grandir dans des conditions optimales et à envisager l’avenir avec un grand optimisme.

En juillet dernier, l’équipe de Friends for Life Rescue Network, une association basée à Los Angeles, avait recueilli un chaton de 3 mois qui avait grand besoin d’aide, rapporte LoveMeow.

Le petit félin était venu au monde avec une déformation crânienne à cause de laquelle sa mâchoire était difforme. Il était également très maigre, couvert de puces et souffrait d’une infection des voies respiratoires supérieures, ainsi que d’une hernie ombilicale.

A son arrivée au refuge, il avait tellement faim qu’il a avalé 2 boîtes de nourriture pour chat coup sur coup. Le ventre plein, il a ensuite longuement dormi.

« Il est une machine à ronronner très fort, espiègle, curieux, joueur et très doux », dit de lui Jacqueline DeAmor, fondatrice de Friends for Life Rescue Network. Elle l’a appelé Pinocchio.

Quelques semaines plus tard, les vétérinaires ont découvert que son sternum avant tendance à s’enfoncer. Un phénomène appelé « pectus excavatum » et entravant le développement de ses poumons.

Le chaton a été opéré pour ce problème, ainsi que pour l’hernie ombilicale. Il s’est rapidement et parfaitement remis de ces interventions, surprenant l’équipe vétérinaire par son caractère et sa détermination. Au bout de quelques jours d’hospitalisation, Jacqueline DeAmor l’a accueilli chez elle. Il respirait déjà beaucoup mieux et redevenait de plus en plus actif.

Une fois totalement rétabli, le brave Pinocchio rejoindra une famille d’accueil, avant d’être proposé à l’adoption.