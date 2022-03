Un chaton coincé sur le toit d'une maison est soulagé de retrouver son propriétaire de 5 ans avec l'aide des pompiers

Nos amis aux longues moustaches et aux pattes de velours aiment partir à l'aventure, fureter de tous les côtés et « faire de l'escalade ». Hélas, certains se retrouvent parfois dans des situations périlleuses. Des chats ont déjà été retrouvés au sommet d'un arbre ou d'un poteau électrique, incapables de redescendre par leurs propres moyens.

Cette fois-ci, nous allons relater la mésaventure d'un chaton qui a exploré le toit d'une maison à Dublin. Bien que cette ascension lui ait semblé simple et excitante au premier abord, le félin au pelage roux et blanc est malheureusement resté coincé tout en haut de la demeure.

A pawsome crew from Dolphins Barn came to the aid of a kitten who had became stuck on the roof of their house.



The forlorn feline was soon reunited with its 5-year old human.



If you are concerned about an animal contact an animal rescue organisation who will ring us if needed. pic.twitter.com/D6BH7tMkWN