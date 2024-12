Un chaton blessé à la mâchoire et ayant constamment l'air choqué découvre la sécurité et l'affection auprès d'un duo de bénévoles dévouées

On ne compte plus les vies félines sauvées et changées pour le meilleur par Emilie Rackovan. On peut citer les exemples de Lua ou encore de Chuck, qui sont aujourd’hui des chats heureux grâce à elle.

Récemment, la bénévole basée à Milwaukee dans le Wisconsin (Etats-Unis) s’est envolée pour la Floride avec sa collègue Haley de l’organisation Thrifted Kittens Animal Rescue. Elles se sont rendues au refuge du service animalier du comté de Pasco pour prêter main forte à son équipe débordée par l’arrivée massive d’animaux à secourir.

C’est là qu’elles ont remarqué un chaton à la robe tigrée qui souffrait d’une blessure à la mâchoire. Emilie Rackovan a appris qu’il avait été découvert seul dans la rue et en hypothermie. « Nous l’avons appelé Flabbergast parce qu’il semblait constamment en état de choc », explique-t-elle à Love Meow.



Thrifted Kittens Animal Rescue / Instagram

Leur mission en Floride terminée, Emilie Rackovan et Haley ont décidé d’emmener Flabbergast avec elles dans le Wisconsin. Elles en ont fait de même pour un chat adulte appelé Socks.



Thrifted Kittens Animal Rescue / Instagram

Le chaton tabby a stupéfait ses bienfaitrices par sa résilience, son énergie, sa jovialité et son appétit. Il s’est épanoui et a recouvré la santé grâce à leurs soins.



Thrifted Kittens Animal Rescue / Instagram

Quelques semaines plus tard, il a enfin pu être opéré. « Notre formidable équipe vétérinaire s’est immédiatement mise au travail pour réparer sa mâchoire, ce qui n’était pas facile compte tenu de sa petite taille », raconte Emilie Rackovan.



Thrifted Kittens Animal Rescue / Instagram

Un chaton plein de vie

La convalescence n’était pas simple non plus en raison de l’agitation du petit félin, mais ce dernier s’en est parfaitement remis en 6 semaines.



Thrifted Kittens Animal Rescue / Instagram

Flabbergast continue de découvrir le monde qui l’entoure et de communiquer sa joie de vivre à tous ceux qu’il rencontre. Sa mère d’accueil a droit à bien des fous rires en l’observant, notamment lorsqu’il s’assied sur sa nourriture ou grimpe sur ses épaules.

Lui qui était dans un triste état au moment de sa découverte est aujourd’hui un chaton plein de vie et en pleine forme, prêt à relever tous les défis.

Thrifted Kittens Animal Rescue / Instagram