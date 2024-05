Ce chat se déplace en faisant "le poirier" pour une raison poignante et décide de surmonter sa timidité auprès de sa mère d'accueil

Chuck, un chat errant, a les pattes arrière déformées, ce qui l’a amené à développer sa propre technique pour se déplacer ; il s’appuie sur ses pattes avant et soulève l’arrière de son corps, un peu « comme s’il faisait le poirier », dit Emilie Rackovan à Love Meow.



emiliexfosters / Instagram

Emilie Rackovan, c’est cette bénévole dont nous avions déjà raconté plusieurs sauvetages de chatons, dont ceux d’Eggnog et de Lua. C’est à elle que le service local de contrôle des animaux s’est adressé après la découverte de Chuck dans la rue.



emiliexfosters / Instagram

Elle l’a donc recueilli et a vite appris à le connaître. « Chuck a une sensation complète dans son dos et aucun signe de problème. Il vit ainsi depuis environ 7 ans et est l'un des chats les plus résistants que j'ai jamais rencontré », explique-t-elle à son sujet.



emiliexfosters / Instagram

Le matou était toutefois particulièrement anxieux et réservé. Il avait besoin d’un foyer calme pour pouvoir remonter la pente à son rythme. C’est ce qui a amené Emilie Rackovan à contacté son amie Lucia, qui a accepté de l’accueillir.



emiliexfosters / Instagram

« Son histoire m’a tout de suite fait fondre le cœur, confie cette dernière. Quand je l'ai eu, il était très silencieux et il restait dans le bac à litière toute la journée ». Les premiers jours, il ne sortait que pour se nourrir et refusait de le faire lorsque Lucia était présente. Il était extrêmement timide, mais sans une once d’agressivité.

« Il veut juste se sentir aimé »

Quand Lucia l’a caressé pour la première fois, il s’est complètement détendu. « Il s’est mis à se frotter sans arrêt contre ma main », relate sa mère d’accueil. Le chat se sentait enfin en sécurité. Il ronronnait et a pris l’habitude de manger en sa présence.



emiliexfosters / Instagram

« C'est le chat le plus affectueux que j'ai jamais rencontré, indique Lucia. Il est tellement confiant et gentil. Il veut juste se sentir aimé. »



Lucia / Instagram

Emilie et Lucia lui cherchent désormais une famille aimante pour toujours, dans une maison où tout lui serait facilement accessible en raison de sa mobilité limitée. « Ce qu’il aime, ce sont les jouets et la compagnie d’un humain. C'est un chat facile à vivre. Son passe-temps favori est de recevoir belles et longues gratouilles sur le cou », conclut la bénévole.

Lucia / Instagram