Un chaton avec les yeux injectés de sang se retrouve devant leur porte, la réaction de ce couple est immédiate !

Les chances de survie de Penny semblaient très sérieusement compromises au moment où elle a été découverte par un couple devant la maison. Quand on voit la chatte aujourd’hui, on se rend compte du chemin parcouru et de la détermination de sa famille à la sauver.

Rapportée par The Dodo, l’histoire de Penny avait commencé en avril 2015. Ce jour-là, le chaton venait d’être abandonné par sa mère devant la maison d’un couple. La chatte pensait peut-être sa progéniture trop faible pour survivre ; cette dernière était, en effet, particulièrement souffrante et du sang sortait de ses yeux encore fermés, alors qu’elle n’était âgée que d’une semaine. Sa bouche était également dans un triste état.

Le couple l’a prise en charge sans hésiter. Ils l’ont nettoyée et attendu l’ouverture du cabinet vétérinaire le lendemain pour l’y emmener. En examinant le chaton, le spécialiste a découvert du gravier dans sa bouche, qui semblait par ailleurs avoir été écrasée sur le côté par quelque chose ou quelqu’un.

Un traitement a été prescrit et le couple est revenu chez lui avec Penny, qu’il était fermement décidé à sauver. Leurs efforts n’ont pas été vains, puisque, à l’âge de 3 semaines, le chaton a enfin ouvert ses magnifiques yeux.

En grandissant, Penny avait de plus en plus de charme. Paradoxalement, sa blessure à la bouche y contribuait grandement, lui conférant cette impression de sourire sur le côté. Malgré la lésion et une dent en moins, elle a pu s’alimenter correctement et continuer de grandir, jusqu’à devenir la chatte heureuse et en bonne santé qu’elle est aujourd’hui.

A lire aussi : "Ses chats se disputaient constamment pour un lit miniature, mais elle a trouvé la solution"

Eden, sa congénère plus âgée qui vivait déjà chez le couple, l’a beaucoup aidée dans ce processus en la réconfortant.