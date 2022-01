Un chaton atteint d'une maladie cardiaque est considéré comme un guerrier et un miracle sur 4 pattes par ses soigneurs

Myrtle était la plus petite et la plus faible de sa portée, mais elle essayait de s’accrocher à la vie. La famille d’accueil de la jeune chatte a découvert qu’elle souffrait d’une maladie cardiaque rare et qu’elle devait subir une intervention extrêmement délicate.

Meggie, de l’association québécoise Un Chat à la fois, et son compagnon ont accueilli une portée de 5 chatons. L’un d’eux, une femelle, semblait en difficulté.



Appelée Myrtle, « elle était repoussée par ses frères et sœurs », raconte la bénévole à Love Meow. Elle ne parvenait pas à téter correctement et ne prenait donc pas suffisamment de poids. Le couple devait la surveiller en permanence pour s’assurer qu’elle s’alimentait. Il a ensuite dû la nourrir à la seringue.



2 semaines plus tard, Meggie a constaté que Myrtle n’utilisait quasiment pas ses pattes arrière. Elle était la dernière à ouvrir les yeux et restait la plus petite de la fratrie. Malgré tout, elle faisait preuve d’une détermination exceptionnelle.



La jeune chatte a été examinée par un vétérinaire, qui a relevé chez elle un souffle cardiaque. Elle a ensuite été vue par un spécialiste. Le diagnostic de ce dernier était terrible ; le mal dont souffrait Myrtle était la persistance du canal artériel. « Une malformation congénitale rare chez le chat, explique Marie Simard, fondatrice d’Un Chat à la fois. Le cardiologue a dit que c'était un miracle qu'elle soit encore en vie », poursuit-elle.



« Nous savions dès le départ que Myrtle ne nous quitterait pas »

Myrtle a été opérée à l’âge de 4 mois. L’intervention a duré 3 heures et été extrêmement complexe. Elle a même failli ne pas y survivre, mais elle s’en est sortie. 2 jours plus tard, Meggie a pu la ramener à la maison. « Sa convalescence s’est parfaitement déroulée et a été rapide », d’après sa maman d’accueil.



« Je pense que nous savions dès le départ que Myrtle était notre petite combattante et qu’elle ne nous quitterait pas », confie la bénévole. La chatte a aujourd’hui 9 mois et déborde d’énergie et d’affection. Elle n’a plus besoin de traitement.

Pour Meggie, Myrtle est « un miracle sur 4 pattes ».

