Un chaton amaigri et orphelin retrouve goût à la vie en se liant d'amitié avec un autre chat sauvé

Quand un chaton, sauvé de la rue et qui avait désespérément besoin de compagnie, est présenté à un autre jeune chat avec lequel la via n’a pas été tendre non plus, cela donne lieu à la plus belle des amitiés.

Ellie, chaton femelle à la robe écaille de tortue, avait été découverte seule dans l’une des rues de Montréal au Canada, sans sa mère ni ses frères et sœurs. Très maigre et pleurant sans cesse, elle avait été emmenée au refuge Chatons Orphelins Montréal, comme le raconte Love Meow.

L’association lui a ensuite trouvé une famille d’accueil. La priorité était de l’aider à prendre du poids, recouvrer la santé et se sentir entourée et en sécurité. Grâce à l’attention et aux soins apportés par ses parents provisoires, Ellie a grandi dans des conditions optimales et est devenu un chaton en pleine forme.

Malgré tout, il lui manquait encore quelque chose. Ellie avait grand besoin d’un ami. Elle réclamait de la compagnie en permanence et se remettait à pleurer à chaque fois qu’elle était seule.

Ellie et Maui, "comme frère et sœur"

On a alors eu l’idée de la présenter à Maui, un chaton roux un peu plus âgé qu’elle, mais qui ne connaissait pas une croissance normale à cause de problèmes de santé. Il avait à peu près la même taille qu’elle. La famille d’accueil d’Ellie l’avait pris en charge quelques semaines plus tôt avec sa sœur, cette dernière ayant été adoptée par la suite.

Maui, lui, recevait encore des soins. Lui aussi avait besoin d’un compagnon. Dès que les 2 chatons ont fait connaissance, cela a été le coup de foudre. Les petits félins se sont instantanément adorés et sont devenus inséparables dès lors.

A lire aussi : Un cycliste sauve un chat errant pendant une virée, depuis ils parcourent le monde ensemble !

« Même s’ils ne sont pas issus de la même portée, ils se comportent comme s’ils étaient frère et sœur », indique Chatons Orphelins Montréal. Après leur rencontre, leurs progrès se sont accélérés. Maui est désormais guéri et continue de grandir, tandis qu’Ellie ne souffre plus de la solitude.

A présent, l’association leur cherche une famille disposée à les adopter ensemble.