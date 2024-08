Un chat trouve du réconfort auprès des félins de ses voisins après avoir perdu son frère dans un accident (vidéo)

L’année dernière, Max a vécu un terrible incident. Ce chat au pelage noir a perdu son frère du jour au lendemain après que celui-ci ait été renversé par une voiture. S’il pouvait compter sur ses propriétaires pour surmonter ce deuil, ceux-ci n’étaient pas les seuls à le réconforter. Les 2 chats de leurs voisins, Trevor et Bruno, ont accueilli le quadrupède comme s’il faisait partie de la famille.

Après le décès de son frère, Max a commencé à se rendre fréquemment devant le portail de ses voisins, mentionnait Newsweek. Il attendait quotidiennement les boules de poils pour jouer avec elles. Les premiers rendez-vous étaient un peu timides, mais des liens d’amitié se sont tissés par la suite.

@keelyswift13/ TikTok

Des images réconfortantes

Trevor et Bruno ont accepté Max au sein de leur duo. Ils sont devenus de meilleurs amis et plus encore, forment désormais une véritable fratrie. Ils s’amusent ensemble, mais partagent également des moments de tendresse. Dans une vidéo partagée sur TikTok, on découvre Max blottit contre Trevor sur une chaise de jardin. Les 2 sont aux anges, ravis de pouvoir profiter de cet instant.

Le 3eme félin, Bruno, qui est aveugle, n’a plus de place sur l’assise, mais n’aurait manqué ce moment pour rien au monde ! Il s’est alors allongé sur le dossier pour rester auprès de ses amis. Chacun a su trouver sa place dans cet adorable trio.

Keely, la maîtresse de Trevor et Bruno, a raconté leur histoire sur la publication, laquelle a ému de nombreux internautes. Tous étaient d’abord touchés par le récit tragique de Max, mais également par la manière dont les 2 autres chats l’ont pris sous leur aile : « Ils le protègent et lui montrent tellement d'amour » écrivait une utilisatrice de la plateforme, « C'est tellement gentil. Je pense que tes chats l'ont compris et accepté grâce à ça » supposait une autre personne.

Aucun chat ne pourra remplacer le frère de Max, mais le vide laissé par ce dernier a quelque peu été comblé par les gentils Trevor et Bruno.