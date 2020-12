Un chat tricolore unique en son genre surprend par sa bravoure face à l'adversité de son amputation

Malgré la souffrance qu’il avait vécue très jeune, un chaton nommé Martyr a fait preuve de détermination pour remonter la pente et mener une vie normale. Ce qui fait de lui un petit être unique, c’est aussi une particularité génétique qui ne concerne qu’un félin sur 3000.

Martyr avait été découverte en 2016 par le plus grand des hasards. Un passant avait entendu des miaulements provenant d’une poubelle. En y regardant de plus près il avait constaté avec effroi qu’on y avait jeté ce chaton malade et blessé.

L’animal avait, en effet, une patte avant cassée et une patte arrière très sévèrement infectée, comme le raconte Animal Channel.

Elle devait être prise en charge de toute urgence. Hospitalisée en clinique vétérinaire, son membre postérieur ne pouvait, hélas, pas être sauvé. Il a dû être amputé, sans quoi la vie du chaton aurait été en grand danger.

Elle avait ensuite été confiée à une famille d’accueil. La femme qui s’occupait d’elle avait l’habitude de soigner des chatons mal en point. Martyr était entre de bonnes mains. Elle la nourrissait au biberon et lui donnait ses traitements sans relâche pour l’aider à prendre des forces et guérir. Son pelage calico (blanc, orange et noir) se révélait et était de plus en plus beau à mesure qu’elle grandissait.

Puis, il s’est avéré que Martyr n’était pas une chatte, mais un chat. Une énorme surprise, sachant que les chats calico sont essentiellement des femelles. On observe, en effet, cette exception que dans un cas sur 3000.

Explication : chez les chats, le chromosome X est associé à un pelage orange et noir. Les femelles ont 2 chromosomes X, ce qui leur donne ces 2 couleurs avec une base blanche. Les chats mâles ont habituellement un seul chromosome X et un Y, héritant ainsi soit de la couleur orange, soit de la noire. Les mâles calico, comme Martyr, possèdent 2 chromosomes X et un Y.

Plus que sa robe, Martyr peut surtout être fier des progrès qu’il a réalisés et du chemin qu’il a parcouru depuis son sauvetage.