Plus d'un chat sur 2 manque de soins vétérinaires, selon une étude dévoilée par Royal Canin

À l’occasion de la 21e Journée internationale du chat, Royal Canin a partagé les résultats d’une étude de l'Université de Bristol et du Waltham Petcare Science Institute. Celle-ci a dévoilé que plus de 50% des chats ayant un problème de santé apparent ne sont pas examinés par un vétérinaire, et ce pour diverses raisons. L’étude rappelle également l’importance des soins dentaires et promeut des cliniques vétérinaires plus adaptées aux besoins des félins.

Ce mardi 8 août 2023, nous fêtions la 21e Journée internationale du chat. À l’occasion de cet évènement, et dans le cadre de la 9e édition de sa campagne « Amenez votre chat chez le vétérinaire », Royal Canin a partagé une étude sur la santé des chats réalisée par l’Université de Bristol, en partenariat avec le Waltham Petcare Science Institute.

L’objectif de cette enquête est double : sensibiliser les propriétaires de chats à l’importance de visites régulières chez le vétérinaire, et inciter les professionnels de santé animale à adopter des pratiques plus adaptées à l’accueil des chats.

Les chercheurs ont recueilli des données auprès de propriétaires de félins, et ont suivi 2181 chats de moins de 9 ans entre 2010 et 2021, accumulant ainsi plus de 14 300 données.

Plus d’un chat sur 2 manque de soins

Cette étude a révélé que dans plus de 50% des cas1, les chats qui présentent un problème de santé apparent (changement d’appétit, soif accrue, vomissements, etc.) ne sont pas examinés par un vétérinaire. Ce phénomène serait causé par plusieurs facteurs :

la nature secrète des chats, qui expriment leur douleur différemment des humains ou des chiens ;

le caractère stressant de la consultation (pour 25% des propriétaires interrogés) ;

le coût des soins vétérinaires.

L’importance des soins dentaires

Certains symptômes, souvent sous-estimés par les propriétaires, peuvent pourtant être révélateurs de graves problèmes de santé. Par ailleurs, l’étude rappelle l’importance de surveiller la santé bucco-dentaire des chats en croissance.

En effet, un examen vétérinaire régulier permet de détecter la présence de pathologies susceptibles de s’aggraver avec l’âge. Or, parmi les chats de moins de 9 ans observés dans le cadre de cette enquête, seuls 6,7% ont bénéficié de soins dentaires.

Réconcilier les chats et les cliniques vétérinaires

Soucieux de venir en aide aux chats et à leurs propriétaires, Royal Canin collabore étroitement avec les vétérinaires afin de rendre les consultations moins stressantes et plus accessibles. Cela passe notamment par la création d’espaces dédiés aux chats dans les salles d’attente, par la formation des employés à la manipulation des chats anxieux, ou encore par l’utilisation de matériel spécifiquement adapté aux félins.

« À travers cette 9e édition de la campagne "Amenez votre chat chez le vétérinaire", Royal Canin réaffirme une fois de plus son engagement à réconcilier les chats et les cliniques vétérinaires », a déclaré Olivier Reymond, Veterinary Business & Corporate Affairs VP chez Royal Canin.

A lire aussi : Apeurée par les humains, une chatte errante apprend à accepter leur amour pour vivre la plus belle des aventures (vidéo)

« Il est plus important que jamais de continuer à favoriser la collaboration entre les propriétaires et les vétérinaires pour améliorer le bien-être des chats et réduire les risques pour leur santé. Il est de notre responsabilité en tant que professionnels, et dans l'intérêt des chats, de collaborer et d'éduquer les gens sur les conditions de santé et leur prise en charge, dans un objectif commun : un monde meilleur pour nos animaux de compagnie », a-t-il ajouté.

1 Étude menée par l'Université de Bristol et fondée par le Waltham Petcare Science Institute (® Royal Canin)