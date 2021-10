Un chat salue tous les visiteurs du refuge en espérant être adopté

Malgré sa gentillesse, Mayhem le chat n’arrive pas à trouver de famille adoptive. Au refuge où il vit, il attend patiemment qu’on lui offre sa chance et fait en sorte qu’on s’intéresse à lui, notamment en saluant tous ceux qui passent devant son box.

Au refuge Lollypop Farm, situé à Fairport dans l’Etat de New York, un pensionnaire se fait régulièrement remarquer des visiteurs, mais il n’a toujours pas trouvé de famille, comme le raconte Little Paws.

Il s’agit de Mayhem, un adorable chat roux de 2 ans. S’il est plein d’énergie, ce félin n’en est pas moins doux et amical envers tous ceux qu’il rencontre. Les bénévoles qui prennent soin de lui au quotidien ne comprennent pas pourquoi il n’intéresse que si peu de potentiels adoptants.

Il ne sied certes pas à tous les maîtres en raison de son activité débordante, mais son tempérament avenant devrait jouer en sa faveur.

Un abandon et une adoption avortée

Mayhem a connu 2 grandes déceptions en moins de 6 mois. Il a d’abord été abandonné par son propriétaire pour arriver au refuge, avant d’y avoir été ramené par la famille qui l’a adopté par la suite.

Au Lollypop Farm, tout le monde l’adore et lui offre attention et affection. D’ailleurs, il sait comment en réclamer et le fait à sa manière ; à chaque fois qu’on passe devant lui, qu’il s’agisse des bénévoles ou de visiteurs, il s’avance et lève la patte. Un peu comme s’il saluait. Puis il se met à gratter la vitre et à se frotter contre elle.

« Il ne convient peut-être pas à n’importe qui, mais nous sommes convaincus qu’il existe un amoureux des chats qui est à la recherche d’un félin fougueux comme lui. Ce beau chat trouvera surement la bonne maison », indique l’association.