Un chat refuse que sa propriétaire approche le chaton nouvellement arrivé dans le foyer et le fait savoir d’une manière très claire (vidéo)

Sunny a été sauvé de l’errance grâce à Denise, qui s’est depuis toujours occupée de lui. Un peu plus tard, un chaton également secouru par l’Américaine est arrivé dans le foyer. Dès qu’il a franchi la porte, il a été accaparé par Sunny, qui s’est donné pour rôle de le protéger coûte que coûte, y compris de sa propre maîtresse. Il en résulte des images hilarantes, qui présagent un quotidien joyeux et dynamique.

Denise poste régulièrement sur son compte TikTok @deniseglessner. Elle y partage son quotidien, avec ses chats, mais aussi les sauvetages qu’elle assure régulièrement dans son quartier, à Fresno, en Californie (États-Unis). Récemment, elle a dû faire face au comportement tout à fait étrange de son chat Sunny, s’étant donné pour mission de défendre le nouveau venu. Denise ne s’attendait pas à recevoir de telles réprimandes et un certain nombre de coups de griffes.

« Pourquoi je ne peux pas toucher le bébé ? »

Cette réaction surprenante, Denise l’a gardée en images et l’a partagée sur ses réseaux sociaux. Dans la vidéo, on peut la voir interroger le chat roux : « Tu ne me laisses pas toucher le bébé ? Pourquoi je ne peux pas toucher le bébé ? ».

Le comportement du chat roux est impressionnant : il dresse son dos, feule, comme s’il voulait défendre son territoire et son propre bébé. Denise n’abandonne pas et entreprend de caresser le chaton, la réaction de Sunny est décuplée. La Californienne reste alors dans l’incompréhension : « Je ne sais pas quel est son problème. Chaque fois que j’essaie de toucher le chaton, il essaie de me frapper ». En effet disproportionnée, l’attitude peut tout de même être expliquée par quelques éléments.

Les internautes, qui ont visionné en masse les images, se sont aussi interrogés et ont montré leur hésitation entre chat « jaloux » ou chat « protecteur ».

Un chat de la rue

Denise est revenue sur le passé de son chat Sunny. Ce dernier a été retrouvé dans un cimetière à côté de chez elle, il n’avait alors que 8 semaines. L’amoureuse de chats l’a pris sous son aile, pensant le socialiser et l’habituer à une vie en famille avant de rejoindre son foyer définitif. Elle s’est finalement énormément attachée au félin, et a décidé de le garder pour toujours.

Si le comportement de Sunny a évolué au fil du temps, il n’a jamais vraiment perdu son côté sauvage. Denise confiait à Newsweek : « Même s’il est bien acclimaté à la vie en intérieur, il devient toujours nerveux et a des tendances sauvages ».

De même, elle a constaté que lorsqu’il s’installait dans son arbre à chat, il retrouvait une logique territoriale, en « crachant et en giflant » la moindre main humaine qui l’approcherait.

Denise a décidé de laisser du temps à Sunny et croit de tout coeur que ce nouveau lien créé avec le jeune chaton lui fera le plus grand bien.