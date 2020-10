Un chat pris au piège dans l'incendie d'un appartement saute du deuxième étage pour atterrir dans les bras des secours (Vidéo)

© Aaron Ganway / Storyful

Ayant miraculeusement échappé à un incendie provoqué par un délinquant multirécidiviste, un chat a fini par prendre son courage à 2 pattes pour sauter de la fenêtre de l’appartement en proie aux flammes. Il se porte bien malgré ce qu’il venait de vivre.

Le samedi 24 octobre dernier, dans le quartier new-yorkais de Harlem, un sexagénaire qui violait une ordonnance restrictive s’était introduit dans l’appartement de son ex-petite amie. L’homme, déjà arrêté à 30 reprises par le passé, avait ensuite décidé de se barricader dans le logement, avant d’y mettre le feu. Il s’est évanoui à l’arrivée des policiers sur les lieux, qui l’ont emmené à l’hôpital, rapporte le Daily Mail.

Alors que l’incendie avait envahi l’appartement situé au premier étage, un chat roux est apparu au bord de la fenêtre. L’arrière de son corps commençait à fumer et était recouvert de suie. Les flammes étaient littéralement en train de le lécher et il n’avait plus d’autre choix que de sauter pour avoir une chance de survivre.

Après quelques hésitations, le félin a fini par s’élancer dans le vide. Il a atterri sur les bras de l’un des policiers qui l’attendaient en bas de l’immeuble pour le réceptionner. Le chat a fini sa course entre les barreaux de la clôture extérieure, avant d’être récupérer par une jeune femme qui l’a remis aux forces de l’ordre.

A lire aussi : Un chien Pitbull croise une chatte errante enceinte dans son jardin et réagit avec une douceur inouïe !

L’animal, surnommé Tomcat par les secouristes, a été pris en charge par le service de contrôle des animaux local. L’examen vétérinaire qu’il a subi dans la foulée a révélé qu’il ne souffrait étonnamment d’aucune blessure grave.

A présent, les autorités sont à la recherche de ses éventuels propriétaires.