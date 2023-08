Un chat policier au grand cœur apporte joie et réconfort dans un centre pour enfants autistes

Au Fort Smith Police Department (États-Unis), il existe un officier de police bien différent de ses collègues. Et pour cause ! Il ne s’agit pas d’un être humain, mais d’un chat au cœur tendre. Pawfficer Fuzz, un adorable matou aux multiples qualités, fait le bonheur de tous ceux qui ont la chance de faire sa connaissance.

Plus qu’un simple animal de compagnie, Pawfficer Fuzz a fait son arrivée au commissariat de Fort Smith il y a 4 ans, alors qu’il n’était qu’un tout petit chaton. Depuis, pas un jour ne se passe sans qu’il apporte sourires et réconfort à celles et ceux qui croisent son chemin.

Les missions de Pawfficer Fuzz au sein de la police sont diverses et variées, comme le rapporte NBC 15. Bien qu'il ne puisse pas porter un vrai uniforme, le matou arpente régulièrement les écoles, les bibliothèques, les églises et même les maisons de retraite de son quartier, dans le but « de promouvoir l’action de proximité des services de police ».

Fort Smith Police Department / Facebook

La venue de Pawfficer Fuzz dans tous ces endroits ne passe jamais inaperçue, mais récemment, c’est son intervention dans un centre d’apprentissage pour enfants autistes qui a particulièrement touché les cœurs.

Une journée spéciale

Le 11 août dernier, Pawfficer Fuzz était attendu de pied ferme dans les locaux de Hope 4 Autism. Le personnel et les enfants se sont fait une joie d’accueillir leur invité d’honneur, et ont passé un fabuleux moment en sa compagnie. « Les liens qui se sont créés ce jour-là resteront à jamais dans nos cœurs », ont déclaré les policiers sur Facebook.

Fort Smith Police Department / Facebook

« Dans ce lieu rempli de curiosité et de joie, l’un des instants les plus marquants a été le lien instantané que Pawfficer Fuzz a tissé avec cette petite fille, ont-ils ajouté, encore émus de leur visite. Nous avons été honorés d'être là et avons hâte d'y retourner ! Merci au personnel, aux enfants et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette journée un souvenir inoubliable. »

Fort Smith Police Department / Facebook

Après avoir vécu un moment aussi précieux, tous sont rentrés à la maison avec le sourire aux lèvres. Nous sommes sûrs que les enfants attendent la prochaine venue de Pawfficer Fuzz avec impatience…