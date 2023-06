Un chat perdu depuis des mois ne pouvait pas mieux tomber en surgissant en pleine conférence

Un chat a été retrouvé et rendu à sa maîtresse plusieurs mois après avoir disparu, en s’invitant à une réunion de personnes engagées pour la cause animale. Un récit rapporté par Shropshire Star.

En avril 2023 se tenait à Telford, en Angleterre, la conférence de l’Association of Dog and Cat Homes. Ce rendez-vous réunissait des associations et acteurs du sauvetage de chiens et de chats en difficulté (errants, abandonnés, maltraités…).

Pendant la pause, un groupe de participants a été approché par un magnifique chat doté d’un généreux pelage noir et blanc.



Shropshire Star

Le félin a choisi de se poser sur les genoux de Beni Benstead, directrice de l’association britannique Cats Protection. Quelqu’un parmi les personnes présentes a ensuite expliqué à Sallie Conroy, responsable au refuge Bleakholt Animal Sanctuary à Bury, que ce minet était là depuis un certain temps.



Shropshire Star

Sallie Conroy est alors allé chercher un lecteur de puce pour voir s’il était identifié. C’était bien le cas ; elle a obtenu les coordonnées de sa propriétaire et l’a aussitôt appelée.

Cette dernière n’en croyait pas ses oreilles. Le chat s’appelle Sammy et sa maîtresse le cherchait depuis 3 mois. Elle n’habite qu’à 7 petites minutes de route de là.

Sian Tawn s’est tout de suite rendue sur les lieux pour retrouver son chat adoré. Elle était évidemment émue de le revoir et a longuement remercié les participants à la conférence qui lui sont venus en aide.

« C'était vraiment un coup de chance »

« C'était un effort d'équipe pour ramener ce joli chat à sa propriétaire, a déclaré Beni Benstead après ces retrouvailles. C'était vraiment un coup de chance pour lui de se retrouver parmi un groupe d'amoureux des chats qui est immédiatement passé à l'action pour essayer de le ramener à la maison. »

A lire aussi : En visite au refuge, elle rencontre une chatte jugée "trop affectueuse" et décide de l'aider à changer de vie



Shropshire Star

Sian Tawn a raconté, quant à elle, qu’elle et son mari avaient déménagé entretemps et qu’ils avaient peur de ne plus retrouver Sammy. Celui-ci était en bonne santé malgré sa période d’errance, excepté le fait qu’il avait perdu du poids.

Sammy a donc pu découvrir sa nouvelle maison. Après l’avoir explorée, il s’est endormi. Il a également pu faire la connaissance du chiot récemment adopté par ses propriétaires, qui verront d’ailleurs leur famille s’agrandir bientôt ; Sian Tawn attend, en effet, un bébé.