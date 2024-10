Un chat « miraculé » survit à une chute du 11eme étage malgré un pronostic vital engagé

Détendu sur le tapis du salon, presque endormi, Luigi profite d’un repos bien mérité. Les jours précédents ont été particulièrement éreintants, puisque le félin blanc et gris a chuté du 11ème étage. Gravement blessé, il a intégré un hôpital pour animaux de Montréal (Canada) où les vétérinaires l’ont remis sur pattes.

Tout a commencé par un bruit sourd, qui a interpellé la mère d’Eva Abdul Khalek, propriétaire du félin. La femme pensait qu’il s’agissait de son chat et s’est mis à sa recherche. Il était introuvable dans la maison et son instinct l’a poussée à regarder par le balcon. La porte menant à celui-ci avait été laissée ouverte, ce qui ne présageait rien de bon.

Comme il faisait nuit, Eva et sa mère se sont munies d’une lampe torche pour localiser l’animal à l’extérieur. Elles l'ont alors découvert en piteux état dans un buisson : « Il était en hyperventilation. Sa bouche était ouverte [...] il ne pouvait pas bouger » partageait la jeune femme à CTV News.

CTV News

De lourdes blessures

Les femmes ont transporté le félin vers un hôpital local. Le pauvre souffrait de graves lésions, notamment au niveau des poumons, qui avaient entraîné une hémorragie interne. Seule une opération chirurgicale pouvait le sauver, sinon, il devait être euthanasié. Toutefois, pour ses maîtresses, il n’en était pas question : « On nous a dit qu'il pourrait ne pas survivre et qu'il pourrait être euthanasié si nous ne souhaitions pas procéder aux traitements, mais pour nous, ce n'était pas une option » affirmait Eva Abdul Khalek.

Grâce à l’expertise des vétérinaires, l’état de santé du chat s’est stabilisé et il a été sauvé. Il a pu rentrer chez lui, pour le plus grand bonheur de sa famille. Laquelle doit maintenant régler une facture de plus de 7 000 euros. Elle a ouvert une cagnotte en ligne pour quiconque souhaiterait l’aider à amortir cette somme conséquente.

A lire aussi : Ce chat joue un rôle crucial au mariage de ses maîtres en apportant les alliances