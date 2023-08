Un chat, membre indispensable d'une clinique vétérinaire, disparaît : personnel et patients unissent leurs forces pour le retrouver

Chez Timaru's Family Vet, les maîtres et leurs animaux de compagnie ont l’habitude de croiser 3 chats vivant en permanence auprès du personnel. Les doux félins, adoptés par les propriétaires de l'établissement, apaisent notamment les patients anxieux, rapporte The Timaru Herald. Libres de leurs mouvements, ils entrent et sortent à leur guise.

Tout se déroulait à merveille au sein de la structure vétérinaire, jusqu’au 20 juillet 2023 où l’une des membres du trio baptisée Pearl s’est enfuie.

© Timaru's Family Vet / The Timaru Herald

« Elle a l’habitude de traîner ici, mais ce jour-là, il se passait beaucoup de choses à la clinique et il y avait un bruit assez important, a déclaré M. Crilly, le copropriétaire de l’établissement, nous pensons qu’elle a eu peur et n’est pas rentrée. »

Crilly soupçonnait que Pearl, de nature timide, se cachait dans un coin. Hélas, les jours, puis les semaines ont défilé sans que la chatte repointe le bout de son nez. « Elle est aussi le soutien de Princess [l’un des 3 résidents félins], a poursuivi Crilly, elle est très aimée de l’équipe et elle nous manque beaucoup. »

© Timaru's Family Vet / The Timaru Herald

Un retour inattendu

Plusieurs clients habitués à la présence de Pearl l’ont réclamée ; nombre d’entre eux ont aidé le personnel dans ses recherches. Au fil du temps, des riverains ont déclaré l’avoir aperçue par-ci par-là. Tout le monde s’inquiétait pour sa sécurité.

Finalement, près de 2 semaines plus tard, la clinique vétérinaire a publié une excellente nouvelle sur les réseaux sociaux. La belle aux pattes de velours est naturellement revenue !

© Timaru's Family Vet / The Timaru Herald

« Pearl est rentrée cet après-midi et semble aller bien. Elle est juste affamée et sale, ont indiqué les membres de l’équipe, merci à tous ceux qui nous ont aidés à la retrouver. »

En plus de remplir de joie le cœur de ses propriétaires et des clients, la boule de poils a « redonné le sourire » à sa meilleure amie Princess. Cette dernière, partiellement aveugle, a survécu à 2 chirurgies du cerveau il y a quelques années. Pearl a toujours représenté un grand soutien pour elle. Le duo va pouvoir reprendre ses petites habitudes !